López Obrador apuesta por la polarización para seguir gobernando: Rosario Robles

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- Durante el actual sexenio federal, quienes no comulgan con la Cuarta Transformación han sido castigados, señalados, descalificados y todo ello ha abonado a un clima de polarización, el cual no ha ayudado a resolver los grandes pendientes que tiene el país, como la seguridad.

Así lo dijo Rosario Robles Berlanga , exjefa del entonces Distrito Federal y extitular de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien durante su visita a Irapuato para agradecer a quienes apoyar a su hija Mariana Moguel Robles, durante su recorrido para denunciar lo que llamaron la injusticia por revancha política y que terminó en el encarcelamiento de la exmilitante perredista, quien añadió que se necesita la unidad nacional para salir del atolladero en que está el país.

El presidente usa la polarización a su favor: Robles.

“Durante todo este sexenio se ha beneficiado a quienes pertenecen al partido del presidente, él ha seguido una lógica de polarización, de los que están conmigo o piensan diferente que yo y ha castigado a quienes no votaron por él y a quienes han mantenido trincheras que son diferentes a las de su partido, Guanajuato ha sido uno de ellos”, dijo Rosario Robles.

Añadió que en su afán de querer imponer su ideología, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha traicionado su propio pensamiento, como el que defendió tras el fraude de 1988, en donde fue uno de los impulsores para la creación del Instituto Federal Electoral y hoy busca la desaparición del Instituto Nacional Electoral, el árbitro que ha garantizado la democracia, incluso con la que él llegó al poder.

“Esto que conquistamos, en ese momento el IFE, hoy INE, en ese momento el Tribunal Electoral, esto que dijimos que nuestra tarea era respetar la Constitución y luchar en ese marco, hoy está siendo lapidado desde el mismo poder por quienes dieron esa pelea con nosotros, eso es lo incongruente que pasa hoy, querer destruir a un órgano electoral autónomo, ponerlo en entredicho, cuestionar a un tribunal electoral por exigirle al presidente que respete la ley, una ley que además surgió de la misma lucha de quien es hoy presidente de México, del plantón de Reforma en 2006, en donde declaró que había sido víctima de un fraude electoral y de ahí surgió una reforma electoral nueva, en 2007, en donde se estableció categóricamente que el presidente de la República no podía intervenir en los procesos electorales y hoy el Tribunal Electoral le dice al presidente que predique con el ejemplo, que no le haga a otros lo que tú no quisiste que te hicieran y sin embargo, ¿qué hay? Descalificaciones contra nuestro tribunal electoral”.

Rosario Robles señaló que por ello el país está polarizado y eso ha impedido que muchos proyectos del actual gobierno federal y que podrían ser buenos, lleguen a buen puerto, porque el divisionismo no permite su aplicación real.

“Yo creo que su estrategia es polarizar, su estrategia es dividir, su estrategia es agrupar a los que están con él y tratar de enfrentarlos con los demás, acusándolos de tener privilegios, de ser gente que aspira a tener una vida mejor, como si eso fuera ilegítimo, gente que no está con el país, que sólo piensa en sus intereses, lo cual es falso, entonces mete a todo mundo en la misma cazuela y pues yo creo que México lo que necesita es reconciliación, México lo que necesita es unión, México lo que necesita es un Estado de Derecho y un gobierno que nos proteja, un gobierno que nos proteja del crimen organizado, que nos proteja de la inseguridad en la que vivimos, necesitamos un México sin miedo”.

Robles Berlanga también dejó en claro durante su visita a Irapuato que no buscará un cargo público en 2024, pues dijo que para transformar al país no se necesita tener un puesto, si lo que se busca es luchar por las causas justas.