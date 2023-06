“Que me investiguen lo que quieran”: Adán Augusto

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- “Que me investiguen lo que quieran, se van a topar con pared”, dijo el aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación , Adán Augusto López Hernández , durante su visita a Irapuato, en donde retó al dirigente del Comité Directivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés , a que mejor revise a los perfiles que están proponiendo, pues señaló que en su momento él va a exhibir pruebas de sus presuntos actos de corrupción.

Ante unas mil personas, en donde había una gran mayoría de integrantes del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, entre ellos el dirigente de la Sección 11, Miguel Ángel Razo Vargas, Adán Augusto López dijo que ha emprendido el mismo camino que el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ir municipio por municipio y casa por casa, para convencer que él es quien puede encabezar la defensa de la Cuarta Transformación.

Refirió que está listo para continuar con la Cuarta Transformación.

Por ello, señaló que ha sido blanco de ataques, entre ellos los orquestados por el dirigente nacional del PAN, a quien retó que presente pruebas de las acusaciones en su contra.

“Ahí andan diciendo que me andan investigando, que dizque tienen una información de que cuando me fui de Gobernación, hace una semana, fui a Aguascalientes y que ahí organicé una cena con empresarios y que llevé hasta a los cocineros de la Secretaría de Gobernación y a los militares.

“Que me investiguen lo que quieran, se van a topar con pared, porque aquí hay convicción, hay entrega, hay compromiso, eso es lo que nosotros le aprendimos a Andrés Manuel López Obrador, eso es lo que les duele, como le duele a ese aspirante a conquistador, Cortesito el Pequeño, el del PAN, Marko Cortés, ahí anda diciendo que me llevé costales de dinero para financiar estos eventos; que venga a ver cómo está la gente, que venga a ver cómo piensa y qué dice el pueblo de México e igual lo emplazo a que vaya e investigue en Tabasco, cuando fui gobernador, y que investigue en la Secretaría de Gobernación, porque no va a encontrar, no soy como ellos”, dijo el exsecretario de Gobernación.

En su visita al municipio, hasta al Mercado Hidalgo se metió.

Adán Augusto López también dijo que en su momento habrá de hablar de aquéllos que en Guanajuato tienen antecedentes de corrupción.

“Igual acá sabemos ya de los que cobran cuotas a las gasolineras, en todo el país”, dijo y quien a pregunta expresa sobre si hacía referencia a Ricardo Sheffield, titular de Profeco y aspirante a la gubernatura guanajuetense por Morena, a quien a finales de abril señaló de que presuntamente se pedían “moches” a gasolinerías desde la propia Profeco, proceso que dijo le llamaban “vacuna”.

Lograremos la justicia social en Guanajuato

Adán Augusto López explicó el porqué inició sus asambleas rumbo a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación en estados como Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, pues señaló que lo más fácil era haber empezado en donde gobierna Morena, pero la intención es llegar a territorios en done falta llevar la justicia social que garantiza el proyecto morenista.

Dijo que su recorrido será casa por casa, como lo hizo AMLO.

“No vamos a detenernos hasta que haya justicia social en Guanajuato, hasta que haya un buen gobierno; más temprano que tarde habrá un cambio, ya falta un año y cuatro meses para que se vayan los inútiles que no han hecho más que sangrar a Guanajuato”, dijo Adán Augusto López, quien fue secundado por los gritos de “presidente”, “presidente”.

Durante la asamblea informativa estuvieron Miguel Ángel Chicho Herrera, excolaborador de Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación; el diputado tabasqueño Manuel Rodríguez López; el diputado local Ernesto Prieto Gallardo; el exdiputado federal y excandidato a la presidencia municipal de Irapuato, José Aguirre Gallardo, así como los líderes sindicales de ferrocarrileros de Guanajuato y Aguascalientes.