Lona asume el reto de domar a León por tres meses

León, Gto.- Para estar por un periodo de tres meses mientras ocurren las elecciones, en sesión extraordinaria de Ayuntamiento rindió protesta como alcalde interino, Jorge Daniel Jiménez Lona.

Este viernes de Dolores a las 5 de la tarde, el primer síndico, José Arturo Sánchez Castellanos, fue el encargado de tomar la protesta al presidente municipal, quien ocupará el cargo hasta el próximo 16 de junio, técnicamente tres meses, en lo que la alcaldesa con licencia, Alejandra Gutiérrez Campos, busca la reelección.

Israel Alatorre / El Sol De León

Previo al nombramiento, Jiménez Lona se ha desempeñado como secretario del Ayuntamiento durante la actual administración.

Por ello, en la sesión también asumió el cargo como secretario de Ayuntamiento, Roberto Mario Enríquez Carrillo, quien hasta la fecha fungía como Subsecretario Técnico del Ayuntamiento.

El periodo de licencia de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos será del 22 de marzo, y hasta el 16 de junio.

Jiménez Lona reconoció que tiene un gran reto en frente durante los próximos tres meses, pues cuenta con todo el respaldo del Ayuntamiento, el cual votó de manera unánime por su nombramiento.

Al finalizar el protocolo este viernes, Jiménez Lona fue felicitado por los regidores del Partido Acción Nacional principalmente, pero también por los regidores de oposición del Revolucionario Institucional y de Morena.

El alcalde interino también señaló que “el principal reto para estos tres meses que vienen es la seguridad de los ciudadanos, encargo que viene desde la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, hasta los sectores sociales”.

El jueves en sesión de Ayuntamiento, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez agradeció al cabildo leonés y a todo el gabinete por la labor que han realizado en beneficio de la ciudadanía, pues reiteró que cada decisión que se toma es pensando en mejorar la calidad de vida de las personas.

“Nos estaremos viendo próximamente en junio, porque el trabajo no para, me siento tranquila porque sé que hay un excelente ayuntamiento, un equipo que no se da por vencido, hablo de cada una de las personas que trabaja en este municipio, que trabajan 24/7 porque están convencidos que esta ciudad tiene que seguir creciendo".