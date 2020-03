Lo que León necesita son resultados y menos homicidios le dice Síndico a Zamarripa

León, Gto.- El lunes pasado, el fiscal de Justicia del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, comentó en entrevista, que la parte preventiva de la seguridad es labor de Secretaría de Seguridad Pública del municipio de León, luego de que en esta localidad se registró el mes más violento, con 82 homicidios.

Luego de lo dicho por Zamarripa Aguirre, Cristian Cruz, síndico en el Ayuntamiento de León, les respondió “saber cuáles son las obligaciones municipales, fortalezas y debilidades, pero en la localidad lo que se quiere son resultados”.

Agregó que en el tema de la coordinación, “lo que León quiere son resultados, que haya menos homicidios y que haya responsables de detener, de procesar y que se judicialicen; eso es lo que debe ser en una coordinación”.

Precisó que “en nuestro ámbito, la Policía está generando patrullajes inteligentes y cercanos a la sociedad; durante un hecho lamentable somos el primer respondiente; ponemos a disposición e inicia el proceso de competencia de otras autoridades”.

¿Se están culpando uno a otro?

Al final lo que necesitamos como ciudadanos leoneses es seguridad y que agarren a las personas que están cometiendo delitos; como Policía preventiva hacemos lo correcto generando círculos y cercanos a la sociedad; pero sucede un hecho damos vista al Ministerio Público, federal y son ellos que a través de la fiscalía llevan sus investigaciones

Cristian Cruz

El también integrante de la Comisión de Seguridad en el municipio calificó de “desafortunada” la declaración del secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo, quien al inicio de semana dijo que a los empresarios de la ciudad sí se les informa la situación de seguridad y rivalidad territorial que hay entre grupos criminales.

“Desafortunada; esa información no se debe de pedir de parte de los empresarios ni tampoco debemos de otorgarla; lo que debes hacer es generar la información suficiente y necesaria; trabajar en equipo más allá de dar detalles; con difundirlos no creo que logremos un mejor resultado… no hay que ser elitistas porque además a quien sí conoce detalles se e expone a posibles represalias”, dijo Cristian Cruz.