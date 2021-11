Llegó a León la Feria de Autofinanciamiento

León, Gto.- Bajo el esquema que ofrece a las personas que no tienen un empleo o no cuentan con algún sistema de seguridad social, la posibilidad de adquirir una vivienda, arrancó la Feria del Autofinanciamiento, que está avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informó Víctor Tinoco Hernández, director de Ion Autofinanciamiento, en el Hotel City Express Plus Centro de Convenciones.

Comentó que se caracterizan por ser flexibles con tema de buró de crédito y de comprobación de ingresos “porque sabemos que hay un sector muy grande en el país que el del comerciante, profesionista independiente para quien normalmente el crédito bancario tradicional no suele ser una opción”.

La empresa que tiene sede en Ciudad de México, está autorizada y regulada por la Secretaría de Economía, y supervisada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cuando un cliente formaliza un trámite firma un contrato que lo adhiere al sistema y está debidamente registrado.

Explicó que tienen autorizado dar financiamientos mínimos de 300 mil pesos y hasta 10 millones de pesos “se puede comprar casa nueva, casa usada, departamentos, terrenos, locales comerciales, oficina, es mucho más amplio el abanico de opciones y termina siendo muy atractivo para la mayoría de persona, porque encontramos mensualidades más bajas”.

Aseguró que cuentan con socios comerciales, inmobiliarias, constructores, brokers que dan opciones de financiamiento, con la intención de que se posicionen en el estado, por lo que en esta ocasión esperan la visita de alrededor de 150 personas y cerca de 30 personas que formalizarán, otras tantas lo harán más adelante.

Respecto a los costos financieros dijo que manejan diferentes planes que van desde 7% hasta el 10% anual, que es mucho más accesible que una tasa de interés bancaria con mensualidades más cómodas.

Perfil de cliente específico

Dijo que por el perfil de personas que hay en Guanajuato, tienen capacidad, pero no lo pueden comprobar, tienen el enganche, pero no está bancarizado, por lo que este producto es la solución para ellos.

La empresa lanzó al mercado el plan “Ion a tu ritmo”, donde las personas tienen que reunir el 20% del monto contratado y están programando un periodo de 18 meses para que cualquier persona, que tenga capacidad pueda comprarse su vivienda. Ofrece mensualidades de 5 mil pesos por cada millón de financiamiento.

Consideró que Guanajuato ha crecido mucho en temas de vivienda y en cuestión de financiamiento abastecen a cualquier sector desde vivienda de interés social, hasta residencial, “nuestros productos son para educar un poquito en la adquisición de vivienda, no es una compra de la noche a la mañana porque necesitarías tener un enganche, también manejamos planes inmediatos”, precisó.

El proceso es que la gente conozca los diferentes productos y que alguno de ellos cubre sus expectativas, que sepa cuánto tienen que aportar de enganche, cuanto tiempo y con qué mensualidades, el cliente sólo necesita identificación oficial y comprobante de domicilio, debido a que no solicitan comprobación de ingresos ni buró de crédito.

Los clientes que están en la primera etapa y hacen sus aportaciones mensuales demuestran que son capaces, cumplidos y responsables con pagos, así los conocen y pasan a la siguiente etapa.



Candados de seguridad

Comentó que previo a que se le otorgue el autofinanciamiento se les realiza un estudio socioeconómico para evitar temas como lavado de dinero y demás.

“Aquí la intención es que la compra sea de acuerdo a tus capacidades sin capitalizarte demasiado sin realizar una inversión tan fuerte que a veces no lo pueden hacer las persona y eso le da mucha sencillez al proyecto”, destacó.

Este tipo de eventos comenzaron a mediados del 2020 en el interior de la república, estuvieron Puebla y Querétaro, pero esperan atacar otros estados como Monterrey y Tijuana.

“Nuestros clientes entran en una etapa de ahorro donde tienen que reunir el enganche y una etapa de deuda cuando les autorizamos el financiamiento y compran su vivienda, y se siguen pagando las mensualidades que se acordaron desde un inicio; los pagos son mensuales y el plazo total es de 15 años”.

No manejan ningún tipo de penalización por prepago y adicionalmente se les dan menos descuentos “lo que permite que si una persona quiere pagar en menos tiempo, pagará menos dinero”.

“Tenemos características muy atractivas que hoy nos están poniendo muy a la vida de la gran mayoría de las personas y esa es la intención, que podamos abastecer de opciones que permitan a las familias mexicanas poder adquirir su vivienda”, recalcó.