Plataformas digitales mayoristas son clave de la competitividad

Derivado de los problemas en la logística internacional y los altos costos en los embarques para satisfacer las proveeduría en el mundo, México tiene la capacidad y la calidad para ser más competitivo en el mundo a través del comercio digital al por mayor, compartió Andrés Díaz Bedolla, jefe de la Oficina de Servicios de Alibaba.com, durante su conferencia “Transformación digital para el fortalecimiento de la capacidad exportadora de la industria mexicana”, en el marco de Divex.

“Nunca antes en los últimos 20 años habíamos tenido la oportunidad que tenemos hoy para ser más competitivos en el mundo para liderar el mercado global de las exportaciones. México es el onceavo exportador más grande del mundo y esas ventas se hacen a través de ‘coyotes’ americanos, en todas las industrias berries, tomates, dátiles, etc. y eso se podría evitar a través de las plataformas”, dijo el también fundador y director ejecutivo de Atomic88.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Avanza 15% la recuperación de créditos Fondos Guanajuato

Comentó que hay demanda de alimentos y bebidas, agricultura, belleza y cuidado personal, vestimenta, electrónica de consumo, vehículos y accesorios, artículos de oficina y escolares, salud y medicina, minerales y metalurgia, casa y jardín, y México tiene las empresas que los producen.

Entre los principales 20 países compradores están Estados Unidos, India, Canadá, Brasil, Australia, Reino Unido, Rusia, Turquía, Pakistán, México, Italia, Francia, Alemania, Indonesia, Arabia Saudita y Filipinas.

Explicó que China era el principal país vendedor, pero ahora ya no porque apenas pueden abastecer a su mercado interno, y los chinos ya sabían que dejarían de ser la maquila del mundo, por lo que comenzaron a enfocarse en la investigación y desarrollo, la tecnología e innovación.

Destacan transacciones B2B

El miembro de la iniciativa Yooug Leaders of the Americas, recalcó que las transacciones B2B (Business to business) son seis veces más grandes que las transacciones B2C (Business to consumer).

Díaz Bedolla informó que Grupo Alibaba es la empresa de comercio electrónico más grande del mundo por transacciones, pues venden 1.2 mil billones de dólares al año, lo que representa tres veces más de lo que vende Amazon Global.

Tiene un crecimiento de 34% en ventas cada año y mil 800 millones de usuarios alrededor del mundo, el Grupo cuenta con siete plataformas digitales.

Él estaba como director de relaciones gubernamentales e infraestructura, pero a finales del año le informaron que México se convirtió en el décimo país que más compra a través de la plataforma, y que Ruanda, Zimbabue y Honduras vendían más que su país decidió hacer algo.

“Busque proveedores de tequila, había mil 600 y de ellos sólo cuatro eran mexicanos, el resto eran españoles, alemanes, chinos, gringos, que vendían tequila mexicano; también busqué aguacate y había 2 mil 600 proveedores sólo seis mexicanos”, aseguró.

En esta feria digital, los empresarios tienen libertad de negocios, pero ya no toman decisiones en base a corazonadas sino a información concreta que surge a través de la plataforma, sobre sus posibles clientes, incluso antes de sacar un producto al mercado.

“México es el único país que tiene una oficina de gestión de tiendas donde la empresa se encarga de poner a la gente para que conteste mensajes, suba campañas y productos, además de traducir a 16 idiomas”, puntualizó.

La plataforma es Divex, pero en línea, un grupo de stands digitales donde las empresas montan sus productos y los compradores internacionales entran, buscan, contactan y cierran transacciones. Es la feria de comercio internacional más grande del mundo sólo que en línea, abierta los 365 días del año y las 24 horas del día, finalizó.