Llega la banda de rock Kamikaze a Star Con

León, Gto.- Este 30 y 31 de marzo se llevará a cabo la edición número 25 de Star Con en Poliforum León en un horario de 11:00 horas a 20:00 horas con un costo de 90 pesos público general y niños menores de 1 metro 20 centímetros, entran gratis. En esta Convención encontrarás anime, manga, cómics, videojuegos, torneos, cosplay, k-pop y grandes actores de doblaje.

Diego Isaac Michel, director ejecutivo, indicó que Star Con nació en esta ciudad zapatera y cuenta con 11 años de experiencia. Esta ocasión la temática es de Spy for Family, serie de manga escrita e ilustrada por Tatsuya Endō.





ACTIVIDADES Y ARTISTAS DOBLAJE

El día sábado 30 y domingo 31 habrá espacios renovados para los ya tradicionales concursos de cosplay, karaoke y videojuegos, en tanto a las actividades lúdicas estará el juego de la oca, Jenga y concursos de baile.

Además, contará con las voces de doblaje de Romina Marroquin quien hace la voz de Giselle en Encantada, Anna de Arendelle en Frozen, Judy Hopps en Zootopia, Vados en Dragon Ball, del personaje You Forget en esa misma serie así como la voz de Nagisa Misumi y a la princesa Candence de My Little Pony.

Elizabeth Infante, actriz mexicana del dobalje y quien da voz a Mary Smith de Mary y la Flor de la hechicera, Sanae Nakazawa en Capitán Tsubasa: La leyenda regresa, Chika Fujiwara en Kaguya-sama: Love is War y Anya Forget en Spy for Family, entre otros.

Y Miguel de León, actor del doblaje mexicano ha dado voz a Loyd Forget en Spy for Family, Joseph Joestar en Jojo´s Bizarre Adventure y Kreisuke Baji en Tokio Revengers.

Y la banda de rock Kamikase, proveniente de Ciudad de México amenizará el evento así como los mejores intérpretes, bailarines, y grupos musicales del medio.