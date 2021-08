Llaman empresarios en León a que diputados federales vean por el bien de los mexicanos

León, Gto.- Empresarios de León, solicitan a los nuevos diputados federales que tomaron protesta este domingo 29 de agosto en el Congreso de la Unión, que realicen un trabajo honesto, responsable y sobre todo que beneficie a los mexicanos en general y no solo a unos cuantos, así lo expresó Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

“Ya se acabaron las elecciones, ya se acabaron los partidos, ahora es momento de que se pongan a trabajar en beneficio de los mexicanos y me refiero a todos los mexicanos parejo, que si le van a un partido, que si le van a otro, que si están en un estado, que si están en otro, ellos ya están en un papel, en una representación de los mexicanos que tienen que buscar el bien común, por encima de lo individual”, dijo.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Llama Alejandra Gutiérrez a diputados electos a desempeñarse de manera responsable

Agregó que los 500 diputados federales que forman parte de la LXV legislatura tienen que trabajar en beneficio de todos los mexicanos, no solo para ellos, para sus familias, sino para cada uno de los que forman parte del país.

Los retos que consideró importantes el presidente de COPARMEX León para los legisladores, será atender la pobreza extrema en el país, que en lugar de disminuir incrementó en los últimos 3 años, dijo que es necesario que en lugar de regalar dinero o despensas, los enseñen a trabajar, a ganarse la vida y brindarles becas de estudio para su progreso.

“Se tiene que generar desarrollo, se tiene que generar riqueza para que esto cambie, generando empleos bien remunerados, que se necesita que den certeza con las políticas públicas para que haya más inversión, que todo lo que vayana a estar trabajando, vaya en la línea de generar certeza no solo a nosotros en México sino a nivel internacional, para que estas grandes inversiones sigan llegando a México”, mencionó.

También en el tema de salud expresó que es necesario fortalecer la salud, ya que durante los últimos tres años se ha dado el problema del desabasto de medicinas, sobre todo para los niños con cáncer y todo eso también se basa en políticas públicas, que son necesarias para terminar con afectaciones directas a las familias mexicanas.

Rodríguez Velázquez señaló que el tema de economía es fundamental para el país, ya que es una de las afectaciones más grandes que dejó la crisis económica del Covid-19 y que poco se ha hecho por recuperar la actividad económica, que afecta a todos los mexicanos.

Agregó que en el tema de la seguridad, es fundamental mejorar otra estrategia que de verdad funcione y que le de tranquilidad a los mexicanos, ya que la técnica que hasta ahora se ha manejado, no ha sido tan efectiva para recuperar la paz en el país.

“Por ejemplo esa campaña de abrazos no balazos, que me parece ilógica, que claro no quiere decir que se agarren a balazos con todo mundo, pero que hagan su trabajo de estrategias con tanta tecnología que ya se cuenta hoy en día, que se hagan estrategias bien coordinadas, bien armadas y bien implementadas”, comentó.

El presidente de COPARMEX León señaló que los mexicanos ya están cansados de las malas decisiones que se toman por parte de los diputados, que terminan afectando a los ciudadanos, sobre todo cuando actúan con los colores de su partido, cuando en realidad ya son funcionarios públicos que deben servir a la sociedad.