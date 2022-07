Llama gobernador a fortalecer policías municipales

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, llamó a las alcaldesas y a los alcaldes del estado a fortalecer a sus policías municipales y por ello anuncio que por parte del gobierno estatal serán destinados 200 millones de pesos para el Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, el cual originalmente tendría 600 millones de pesos para todo el sexenio y con esta nueva cantidad ya se le han destinado 800 millones de pesos.





Fueron aprobados los lineamientos para acceder al fondo estatal de seguridad.





El Inforum de Irapuato fue la sede de la sesión ordinaria número 14 del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en donde fueron aprobados los lineamientos, criterios, la fórmula de distribución y el catálogo de bienes y servicios para el otorgamiento del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal para el 2022, con los que los 46 municipios podrán adherirse y recibir recursos para equipamiento y profesionalización para policías municipales.

Ahí, el gobernador de Guanajuato dijo que desde el inicio del sexenio se apostó por el fortalecimiento de las policías municipales, pues la apuesta es que desde lo local se construya la paz y donde las corporaciones de cada municipio tienen la tarea de la prevención y de generar una proximidad que permita el ataque desde la raíz de los problemas sociales, para que las corporaciones estatales y federales puedan hacer las labores de defensa del territorio y el combate a los grupos de la delincuencia organizada.

“Vamos a seguirlos apoyando, sabemos que los municipios hoy están carentes de presupuesto y no están solos, cuentan con el gobierno del estado para seguirlos apoyando, pero sí necesitamos que sigan fortaleciendo a sus policías municipales.





Los 46 municipios estuvieron presentes.





“Desde el inicio de la administración estatal presentamos nuestro Decálogo por la Seguridad, en donde dijimos que queríamos policías fuertes y municipios fuertes, porque creemos que la seguridad se construye desde lo local, que es importante que las policías municipales atiendan junto con nosotros el estado y la federación el tema de la seguridad, pues las policías municipales de proximidad son las que tienen que estar en el tema dela prevención”, dijo el mandatario estatal.

Por ello, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo llamó a las alcaldesas y alcaldes a cumplir con los 45 compromisos de seguridad, que no son otra cosa que las obligaciones mínimas que deben atender en materia de seguridad, pero señaló que no todos lo hacen y quienes no lo realizan así, no pueden acceder al fondo para el fortalecimiento de la seguridad de los municipios.

Comparte León protocolo para atención en manifestaciones

Durante la sesión del Consejo Estatal de Seguridad, fueron tocados varios puntos, como el que presentó la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Capos, para compartir con los otros 45 municipios el protocolo a seguir antes, durante y después de alguna manifestación en la ciudad de León, donde dijo, prevalecen el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la salvaguarda de la seguridad de los manifestantes.









Alejandra Gutiérrez explicó que por ello se trabaja en la operatividad de cuerpos policiales y de emergencia, además de dependencias municipales que tienen cercanía con la ciudadanía para resolver sus demandas a la brevedad, salvaguardando el bien común de la ciudadanía y así anteponer el diálogo como herramienta principal de entendimiento.

Nombran a Alfaro y García representantes en la Conferencia Nacional de Seguridad

En la sesión del Consejo Estatal de Seguridad también fue aprobado el nombramiento que hicieron los integrantes de éste para que la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, y el alcalde de Silao, Carlos García Villaseñor, como representantes de Guanajuato ante la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal está integrada por los presidentas y presidentes municipales y titulares de los órganos políticos y administrativos de la Ciudad de México, en donde se proponen, entre otras cosas, políticas y programas de cooperación Municipal en materia de Seguridad Pública.









También fue aprobado integrar al Consejo Estatal de Seguridad a Francisco López Tostado, presidente del Consejo Estatal Agroalimentario, como nuevo integrante emanado de la sociedad civil y de la parte del sector agrícola de Guanajuato, que ha pedido más atención para el tema de seguridad en la zona rural del estado.