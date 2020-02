Llama Canirac en Guanajuato a apoyar el paro nacional

LEÓN, GTO.- Apoyo total al movimiento. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en el estado de Guanajuato, Helen Anaya Sanromán, fijó una postura a favor en torno a la propuesta del paro nacional convocado por las mujeres en nuestro país.

“Esperemos que nuestra voz sea escuchada y que las autoridades pongan freno a esto más allá de tener sanciones más duras tenemos que trabajar en la parte legislativa para que no sea tan fácil agredir a una mujer, que no sea fácil violentarla”, dijo.

Anaya Sanromán precisó que en Canirac el 55% de la fuerza laboral está conformada por mujeres y por eso mismo se sumarán a la convocatoria para pedir un alto a la violencia de género.

“Claro que estamos a favor, Canirac, 55% de su fuerza laboral son mujeres, y en el sector turismo también, en la hotelería también; es lamentable lo que está sucediendo y definitivamente tenemos que hacer un llamado a nuestras autoridades en el sentido de que esto no puede seguir así”, aseguró.

Precisó también que por tratarse de un lunes, el paro podría reflejar pérdidas no significativas para el sector; “Es un día donde no tenemos mucho movimiento como industria, aparte no se pararía al 100%, digamos, si tenemos dentro de nuestro restaurante meseros y meseras, los meseros pueden trabajar”, dijo.

Este paro, aseguró, servirá para hacer aún más visible la importancia del rol activo en cuanto a lo económico que representan las mujeres en nuestro país.

“La mujer tiene una labor fundamental en la economía y en el dinamismo económico del país, si verdaderamente todos nos sumáramos sería un caos y una pérdida económica muy grande para todas las industrias, pero sólo así se valoraría la importancia del papel de la mujer”, aseguró.

PIDE A EMPRESARIOS SUMARSE

En cuanto a los empresarios del sector, el llamado de parte de Helen Anaya fue a que se sumen de alguna forma al paro, incluso trabajando.

“Que se sumen, que se unan, y si de plano tienen mujeres en puestos claves, pues de cualquier manera está la acción de que todos nos unamos con un moñito que portemos desde la mañana hasta en la noche, en señal de luto por la violencia contra la mujer”, dijo.

HABRÁ RESPALDO EN SECTUR

Por su parte María Teresa Matamoros Montes, titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, aseguró que ella sí cumplirá con sus labores pero respaldarán a todas las compañeras de la secretaría que decidan sumarse al paro.

“No, yo voy a trabajar, yo creo que la gente está muy cansada, yo creo que sí vivimos un momento particularmente crítico y creo que es muy válido que la gente se exprese”

Las chicas que no quieran asistir, por supuesto que la respaldaremos, no hay ningún problema