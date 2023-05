Libia y Ale celebran a los trabajadores de la construcción

En el marco de la festividad del Día de la Santa Cruz, la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo y la presidenta de esta ciudad Alejandra Gutiérrez Campos destacaron la importancia que genera este sector en cuanto a la mano de obra y economía.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

García Muñoz Ledo, dio a conocer que el valor de la industria de la construcción cerró en el 2022 con un aumento de 3.26 por ciento y que al día de hoy más de 72 mil guanajuatenses se dedican a la industria de la construcción.

“Debo agradecerles a los hombres y a las mujeres que construyen un mejor Guanajuato, desde el levantarse temprano para construir un sueño para las familias, gracias al trabajo de todos ustedes, el valor de la industria de la construcción cerró en el 2022 con un aumento de 3.26%”, comentó.

. Local En el Día de la Santa Cruz rezan por tener salud, trabajo, alimento y no sufrir accidentes [VIDEOS-FOTOS]

“Hoy más de 72 mil guanajuatenses son los que elaboran en la industria de la construcción, es decir, en el mes de marzo de este año más de 8 mil 155 empleos más se han registrado de acuerdo al IMSS a comparación del año pasado”, añadió.

En cambio, Ale Gutiérrez destacó que la sección de la construcción, emplea de manera directa a 28 mil 513 personas,-de acuerdo a el Instituto Mexicano del Seguro Social -, y enfatizó que en la ciudad se construirán 520 obras para mejorar la vida de los leoneses resaltando la construcción de tres nuevos Parques Metropolitanos.

La alcaldesa dijo que desde el municipio se apoya al sector construcción “y prueba de ello, es que este año se destinarán 5 mil 289 millones de pesos para la edificación de obras que mejorarán la calidad de vida de los leoneses”.

“No es pegar ladrillos, es construir sueños, construir una ciudad, la ciudad es la casa de todos y ustedes la construyen todos los días, esa es la importancia de su trabajo. Ustedes construyen los sueños, algunos hacen los dibujos, otros los planos y también construyen, por eso, sin ustedes, esta ciudad no sería lo que es y queremos agradecerles porque si no fuera por ustedes no tendríamos esta ciudad que es envidiable para muchas ciudades”, expresó.

Para finalizar el evento, les entregaron un reconocimiento a los trabajadores destacados de dicho sector y tanto Ale como Libia quien fue en representación del Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también se les entregó una cruz.