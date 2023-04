Leoneses prefieren pagar refrendo en tiendas comerciales que en Presidencia Municipal

León, Gto.- El pasado 31 de marzo, fue el último día que los ciudadanos guanajuatenses tuvieron para realizar el pago de tenencia y refrendo vehicular sin recargos. Para evitar filas, prefirieron acudir a tiendas comerciales o bancos ya que en el kiosco ubicado en Palacio Municipal solo hay una fila para realizar diversos trámites.

“Es mejor pagar en una farmacia o en una tienda de cadena comercial porque en los kioskos te tienes que formar mínimo una hora para realizar el pago”, comentó María.

El valor del refrendo para autos es de 550 pesos mientras que el valor del Refrendo para motocicleta es de 153 pesos en este 2023.

En caso de tener pagos atrasados, no lo podrás realizar en una farmacia, tienda o banco ya que primero tendrás que realizar los pagos anteriores al fin de aparecer en el sistema.

De acuerdo a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la ciudad de León cuenta con un total de 572 establecimientos en los que puedes realizar tu pago, pero este ya tendrá un valor adicional por los recargos.

El refrendo es un pago anual por el derecho de usar las placas, en este sentido, los ciudadanos expresaron que el valor del pago del refrendo es muy alto y que las autoridades deberían realizar un descuento sobre todo a las personas que no cuentan con adeudos.

“Se me hace excesivo este pago aunque sea anual, entiendo que el parque vehícular va en aumento y el tener un vehículo es una necesidad no un lujo y debería haber consideración, a parte no solo tenemos que realizar ese pago, también el de verificación”, comentó Laura.

En un sondeo realizado por Organización Editorial Mexicana a los ciudadanos, comentaron que prefieren pagar el refrendo en bancos o tiendas, así como farmacias antes de acudir al kiosco ubicado en Presidencia Municipal, debido a que la mayoría de las personas van a realizar otros trámites como actas de nacimiento, actas de defunción, consulta y pago de impuesto predial, trámite del CURP, por mencionar algunos.