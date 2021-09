León celebrará la edición 36 de la Feria del Alfeñique

León Gto.- Un total de 109 comerciantes se preparan para la próxima edición de la Feria del Alfeñique que planea ser realizada este 20 de octubre, así lo dio a conocer Raúl Fabricio Ibarra Rocha, director de Comercio y Consumo del Municipio de León.

Este 2021 se cumplen 36 años de realizar este evento tradicional y tan esperada por algunos leoneses; recordemos que el año pasado se dividió en dos partes: la plaza fundadores y el arco de la calzada, a más de 25 días de su realización, aún es incierto si se continuará con esta misma dinámica.

“Nosotros estaremos trabajando con los protocolos que nos indique salud, pero todavía estamos en pláticas, no está definido nada, porque 109 comerciantes que se ubiquen en plaza fundadores si es complicado”, mencionó Raúl Fabricio Ibarra.

Los comerciantes solicitaron a la dirección de Comercio y Consumo que se les permita vender más de dos semanas, sin embargo, esta petición está siendo valorada por las autoridades.

“El año pasado, la división que hicimos fue por un tema de salud, buscamos también que no les afectará a los comerciantes en su actividad comercial, vamos a definir con salud en estos días para ver si hay posibilidad de que todos se queden en plaza fundadores o tengamos que hacer una división, también el año pasado autorizaron siete días, este año aún no sabemos si van a ser siete, diez o doce pero se estará valorando”, agregó Ibarra Rocha.

También mencionó que el 1 y 2 de noviembre en los panteones no está definido, a causa del tema de salud, ya que tener una gran afluencia de gente podría ser un riesgo, sin embargo, se espera que en los próximos días se reúnan con autoridades de salud y tocar estos temas.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Restauranteros se unen para apoyar a Chuy y a Everest

Se combate el ambulantaje

El funcionario informó que se continuará con los operativos para combatir el ambulantaje que es un problema con el que se enfrentan día con día; “Es un trabajo de todos los días, te puedo asegurar que en toda la ciudad hay comerciantes que lamentablemente les gustan los lugares que están prohibidos, lugares que son de riesgo y nuestra labor es si no acatan las normas, infraccionarlos, hay lugares en los que no podemos ser flexibles, se les dan alternativas pero a muchos no les gustan, nosotros hacemos un llamado a que se realice un trabajo en orden”.

“Se vienen una serie de eventos, es temporada alta del comercio popular, comenzamos a partir de este mes con la festividad de San Nicolás Tolentino, que no autorizamos y nos vimos en la necesidad de suspenderla, de allí y hasta enero no paramos”, finalizó.