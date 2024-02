¡Adiós cobertor de tigre! La siguiente semana ya comienza el calor en León

León, Gto.- El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Enrique de Haro Maldonado, dijo que las lluvias del fin de semana sólo registraron 19 milímetros de agua en la ciudad y que será a partir de los siguientes días cuando comiencen las altas temperaturas.

Local Tandeo las nuevas 46 colonias en León será aplicado a partir del siguiente lunes: Sapal

Explicó que si bien hubo momentos donde cayeron lluvias un poco más intensas derivado de los frentes fríos que se siguen registrando por la temporada de invierno, no resuelven el problema de la sequía aunque ante el estrés hídrico todo suma.

“Se agradece el clima porque el fin de semana nos cayeron 19 milímetros de lluvia, sabemos que no viene a resolver absolutamente nada, pero suma ante la situación de estrés hídrico que tenemos, entonces bienvenido. Se prevé que la siguiente semana ya empecemos con temperaturas altas”, dijo.

Francisco Carmona / El Sol de León

Sin embargo, el funcionario municipal enfatizó que se espera una mala temporada con oleadas fuertes de calor en este año. Ante esto, dijo que es mejor prepararse con medidas y estrategias para no confíar en que pueda caer agua y resulte que no.

“Hablar de pronósticos precisamente es como un volado, hoy mismo yo te puedo decir que para este año 2024 no es bueno, sin embargo, puede que cambie la situación y mejore, yo creo que el tener un escenario de decir que no va a ser bueno y ponernos a trabajar y poner acciones va a ser mucho mejor que estar esperanzados y no hacer nada a un buen clima en junio”, agregó.

Local Garantiza gobernador de Guanajuato alimento del campo para este 2024 pese a sequía

De las lluvias mencionó que tampoco se espera un buen temporal: “Yo lo que puedo anticipar en eso, no va a ser un buen periodo de lluvias de acuerdo a los pronósticos que tenemos y por eso estamos buscando este tipo de alternativas para que nos vaya mejor”.