Le regala patrulla a escala a Alejandra Gutiérrez

Carlino Brown se dedica desde hace ya algunos años a modificar vehículos a escala y este viernes durante la inauguración del Festival de Verano robó reflectores al entregarle una patrulla a escala a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez.

Es todo un personaje en el ámbito del coleccionismo, desde el año 2011 su amor por los automóviles lo llevó a adentrarse a personalizar y modificar autos a escala donde muchos de estos fueron llenando de experiencia con prueba y error; fue hasta el 2014 cuando se unió a grupos de coleccionistas de Hot Wheels, comenzó a participar en reuniones donde todos los integrantes se retroalimentaron.

Fue hasta este viernes, al finalizar el acto protocolario de la inauguración del Festival de Verano, que Carlino se acercó a la alcaldesa y le obsequió una patrulla a escala Tahoe, la cual es modelo 2010 y fue convertida a modelo 2013.

Carlino platicó al Sol de León que la patrulla entregada a Alejandra Gutiérrez está enumerada como 002, la 001 fue entregada al gobernador del Estado Diego Sinhue durante un evento en el Parque Bicentenario, además mencionó que hay una 003, misma que será entregada próximamente a otro funcionario.

“La patrulla que entregué fue una Tahoe que es modelo 2010, convertida a modelo 2013. De hecho le cambié el frente, por ahí en la página de Carlino Black van a ver el proceso de la misma, este vehículo a escala viene balizado con los actuales gráficos de las patrullas que están en las calles, dice: Policía Municipal”, explicó.

Aseguró que este proceso de modificación tardó aproximadamente un mes, esto desde el desarme, pintura, colocación de gráficos, entre otros procedimientos, hasta el montaje en una caja de acrílico.

“Es todo un proceso, no es como que me haya tardado un mes en hacer poco, sino es un mes desde que la abres hasta que la tienes finalizada y posteriormente su sesión de fotos, que también tarda un día en hacerla para que quede lo mejor posible”, mencionó Carlino.

Adelantó que la próxima patrulla que entregará con numeración 003 es diferente a las antecesoras, ya que esta cuenta con balizaje igual de la policía municipal de Guanajuato pero dice Irapuato, esto debido a que en este municipio se entregaron más unidades Tahoe nuevas en el año 2020 al 2021.

“También he entregado vehículos a escala a pilotos del Rally, como Benito Guerra, le he entregado su skoda en blanco, su mini Cooper de la panamericana en blanco porque le cambian los colores y me entregué también a él el Corvette, ese Corvette se lo hice a él y se lo entregué por el 2020 si no mal recuerdo, antes de la pandemia y él lo condujo. Recién que se lo quitaron al crimen organizado, lo que sucedió fue que lo probaron en Parque Bicentenario”, relató.

Carlino mencionó que todos los procesos de creación de sus modificaciones de autos a escala son exhibidos en sus redes sociales: Facebook e Instagram @Browncarlino y @CarlinoBlack.