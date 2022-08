Le llueven quejas a Volaris

León Gto.- Luego del incidente del vuelo 933 de Volaris, el cual al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato una de sus llantas de ponchó, usuarios de redes sociales invadieron las plataformas con mensajes en contra de la aerolínea.

De forma pública, a través de Twitter y Facebook los comentarios negativos, de disgusto y hasta preocupación, se hicieron presentes desde la noche del miércoles, esto tras la detención de varios vuelos e incluso la cancelación de los mismos.

Los primeros mensajes que estas redes sociales pedían una explicación ya que en el aeropuerto el personal no informó en el momento lo sucedido por lo que hicieron uso de estas plataformas para solucionar sus dudas y al mismo tiempo exponer lo que sucedía en volaris.

“Después de 4.5 horas de retraso, vámonos!, Volaris (@viajaVolaris) no me pidas que te mande DM (...)”, publicó el usuario @juliovalenciamx.

“Gracias Volaris ya me voy a largar a mi primera escala de 3 horas para llegar felizmente a mi destino 9 horas después de lo que pagué originalmente”, escribió @AndoHdez.

“No se trata de que manden información se trata de que presten el servicio que se les pagó”, aseguró la usuaria @ecabanillas07.

Al mismo tiempo las personas que esperaban los vuelos 815 y 246 también comenzaron a inundar las redes sociales al quejarse de la organización de estos vuelos y sobre todo el retraso de los mismos.

Otro de los inconvenientes que los usuarios presentaron durante la noche del miércoles y la mañana de este jueves fue las diversas cancelaciones que la empresa realizó sin el consentimiento de los pasajeros, mientras que otros más les fueron cambiados sus vuelos a los destinos que más les convenía esto sin avisar con anticipación.

“Cámara Volaris (@viajaVolaris). Me estás cambiando mi vuelo para un día después de mi evento. Compre los malditos boletos hace 6 meses. No es posible que me hagas estas pendejadas. (...)”, publicó el usuario @PPvochito.

“Si van a viajar chequen si volaris no les hizo la gatada de cambiarles el vuelo sin avisar”, explicó @ELLE_AVMOR.

“Hello Volaris (@viajaVolaris) cancelaste mi vuelo al Bajío y me enviaste a Guadalajara. Aquí tuve que encontrar varios transportes a plena hora de la madrugada… ¿me vas reembolsar lo que acabo de gastar para poder llegar a mi destino inicial?”, publicó @Maria_ofernanda.

“Cancelaste cuando faltaba MEDIA hora para tomar el vuelo. Yo estaría en mi destino YA, en lugar de estar tirada en la ciudad a la que más me convenía llegar”, agregó en un segundo comentario @Maria_ofernanda.

Ante la cantidad de mensajes y publicaciones donde etiquetaron a la cuenta oficial de la aerolínea, Volaris a lo largo del día comenzó a atender de uno por uno a los usuarios, donde fueron resueltas dudas e inconvenientes de forma privada.

“Volaris (@volaris) para cobrar si están buenos, ahh pero a ver qué el vuelo salga puntual”, expusó @JaackAlvarez.

“Gracias Volaris (@viajaVolaris) por arruinar mi vacación…”, publicó el usuario @crlssfilio.