Rocío Naveja Oliva, presidenta del Observatorio Ciudadano de León (OCL) afirmó que las muertes de policías “debilitan sustancialmente a las corporaciones” y que hoy más que nunca le toca al ciudadano también hacerse responsable de la seguridad ya que las autoridades podrían estar distraídas en otros temas.

“Se pierden vidas, se dejan familias incompletas, disfuncionales, se deja temor, se deja desconfianza y se frena el compromiso de dar resultados”, señaló respecto a los recientes casos de elementos de Policías municipales ejecutados; el martes en Celaya y la semana pasada el tercero, en León.

A pregunta expresa sobre el Golpe de Timón, que se refiere a la estrategia para detener los índices delictivos en el estado, la presidenta del OCL municipio, afirmó que “el Observatorio no emite opiniones; habla de estadísticas y las estadísticas reflejan los resultados y parece que tenemos datos importantes de cinco años con Héctor López Santillana y año y medio con de la actual Administración estatal y las estadísticas hablan por sí mismas… cómo han ido creciendo los delitos, cómo se ha fortalecido la delincuencia organizada y cómo se ha reflejado esto en el alza delictiva”.

Naveja Oliva hizo un llamado al ciudadano. “Hoy más que nunca y me queda claro que debemos defender nuestro bien primario… las autoridades están más preocupadas por temas electorales, sorteando crisis u otras problemáticas y por ello la ciudadanía debemos hacernos más responsable del tema de la inseguridad”.

“Por ello es importante involucrarnos, los organismos civiles, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y apostarle, de la mano con la autoridad a generar un plan que dé resultados”, agregó.

Y recordó que hace cuatro años se lo propusieron al alcalde López Santillana. “Era un plan de Convergencia estratégica que reunía estos elementos para que tuviera sus primeros resultados en cantidad y calidad”, pero hoy, dice, ya es imposible “porque no tenemos dos mil 800 policías egresados, tendrían que salir 155 mensuales y el tiempo de esta administración (municipal) ya ¿no alcanza”.

Por ello, reitera la necesidad de que hacer del uniformado, un ente clave en la seguridad. “Necesitamos alinear esfuerzos con los organismo y con el programa León Agradecido para reconocer al policía, para empoderarlo. Los expertos dicen que si empoderas al policía, lo formas y lo respaldas, el policía te va a cuidar”.

Señala que con los ataques a elementos de las corporaciones “se le da poder, se le da músculo al delincuente”. Añade que “el policía se ve debilitado en sus días de descanso y poco protegido, al margen de que esté o no involucrado y que si fuera el caso, entonces hablamos de un proceso de perfilación que no cumplió con las condiciones de inteligencia o de falta de reconocimiento económico”.

“Cuando el recurso no es acorde al desarrollo policial es cuando empezamos a ver muertes, corrupción… hoy tenemos y me queda claro, secretarios de Seguridad honestos, pero cuando hablamos de una corporación es hablar de una institución no es con esfuerzos aislados, sino generando sistemáticamente un proceso lo que nos lleva a una mejora contínua en bien del policía, finalizó.

Coparmex

Sobre el mismo tema, el presidente de Coparmex Zona metropolitana de León, Alberto Ruenes sólo externó vía mensaje de texto:

“Lo que está pasando en el estado en el tema de seguridad nos preocupa, vemos cómo a pesar de la crisis sanitaria que estamos viviendo, la inseguridad no da tregua, al parecer los delincuentes no están en cuarentena”.

“Este tema no es de ahorita y desafortunadamente la inactividad del gobierno federal para resolver tanto el tema de seguridad como los puestos de trabajo pudiera incluso propiciar que esto aumente”.

“De esta forma en Coparmex hemos propuesto el Salario Solidario que consiste en que el gobierno federal aporte un porcentaje del sueldo de los trabajadores y el empresario otra, con la intención de proteger el ingreso de las familias, creemos que es una medida también preventiva no sólo para el tema económico del país y del estado, sino también para atender el tema de seguridad”.