Lanzan programa para registro de menores

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Con el objetivo de que todas las niñas y los niños recién nacidos tengan su identidad legal desde su nacimiento y tener su identidad como guanajuatense para garantizarles su derecho a la educación y salud; con una inversión de más de 62 millones de pesos, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez dio arranque al programa “Contigo y tu Bebé”. Dentro del programa tendrán el acceso a insumos de higiene y primeros cuidados mediante el acceso a uno de los 100 mil kits que se otorgará a las madres, padres, abuelos o tutores con el registro del o la lactante.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

El presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, en su mensaje agradeció al gobernador por tomar en cuenta a Celaya, la puerta de Oro del Bajío, para lanzar este programa tan emblemático; “Celaya bonita es nuevamente sede de buenas nuevas, cada vez que viene el gobernador son buenas noticias; nosotros como gobiernos, tanto del estado como municipal, anteponemos al ser humano como el centro de las políticas públicas. Sin duda las madres y sus bebés son prioritarios, es la figura de las madres en nuestra sociedad el pilar fundamental donde se establece todo el andamiaje social, porque son ellas las que luchan, perseveran y aman sin medida”.

Te puede interesar: Club Rotario San Miguel De Allende entrega 200 sillas de ruedas neurológicas

El alcalde resaltó que, el amamantar a los hijos es un proceso natural que conlleva múltiples beneficios a los bebés, tanto en el momento, en su presente como lo será en su futuro; “me congratulo, porque el gobierno del Estado de Guanajuato es nuevamente ejemplo nacional y vuelve a marcar rumbo al innovar acciones, programas que tienen que ver con nuestras queridas mamás, con el cuidado de la salud de los lactantes por el bien de nuestros ciudadanos guanajuatenses, que no son solamente el futuro sino el presente de México, y debemos trabajar desde ya, para seguir siendo la grandeza de México, porque Guanajuato es la grandeza de México lo digo de corazón. Me siento profundamente orgulloso de ser guanajuatense, por supuesto de ser celayense, porque aquí nos importa la persona humana, es lo más importante sobre todo su dignidad, el respeto con el que se les trata a todos por igual, nos importa la salud de todos y en particular la salud de las mujeres y de sus lactantes”.





El gobernador Diego Sinhue Rodríguez, destacó que en Guanajuato, lo más importante son las familias y sobre todo las niñas y los niños. | Foto: José González | El Sol del Bajío





Mendoza Márquez recalcó que gracias al liderazgo de Diego Sinhue Rodríguez, sigue poniendo a Guanajuato no sólo en el mapa nacional sino en el mapa internacional, y no únicamente por la fortaleza económica que tiene Guanajuato sino porque además se ofrecen servicios de alto nivel con programas que abonan al bien común.

88 MIL GUANAJUATENSES NUEVOS CADA AÑO

Por su parte, Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado resaltó que este programa es en beneficio de los guanajuatenses que son el presente con un futuro prometedor de donde saldrán los futuros médicos, maestros, maestros, padres y madres de familia.





Se cuenta con 100 mil Kits "Contigo y tu Bebé" y garantizó que habrá Kits para todos los bebés que nazcan en Guanajuato. | Foto: José González | El Sol del Bajío





Díaz Martínez señaló que en el estado de Guanajuato, cada año nacen 88 mil niñas y niños, de los cuales 40 mil nacen en los hospitales públicos maternos y generales del estado, el resto en particulares y el IMSS o ISSSTE; “lo que quiere decir que las guanajuatenses y los guanajuatenses somos buenos para tener hijos, porque no hay nada más bonito para una mamá y para un papá, como decía mi mamá, que tener ese pedacito de carne aquí en tus brazos, darle de comer, darle un sentido a tu vida y a su vida y eso es lo que le da realmente sentido a todo lo que hacemos nosotros los doctores y las doctoras y las enfermeras y todo el personal del sistema de salud del estado”.

Guanajuato es el único estado que tiene cuatro Hospitales Maternos infantiles en todo el país distribuidos estratégicamente; dos están certificados, además de los hospitales generales que también atienden partos y cuentan con la mejor tecnología que se quiere. Porque el 8% de los bebés que nacen en nuestro estado nacen muy chiquitos, en condición de prematurez y tienen que ir a Terapia Intensiva y eso cuesta mucho dinero. Si tuviéramos que pagar la atención de ese pequeñito, que puede durar hasta dos meses, más o menos, en una Terapia Intensiva es de 40 mil pesos por día y aquí en Guanajuato a las madres no les cuesta nada y con eso hemos podido salvarle la vida a muchísimos niños que a veces pesan solo 600 gramos, destacó el secretario.





Mendoza Márquez recalcó que gracias al liderazgo de Diego Sinhue Rodríguez, sigue poniendo a Guanajuato no sólo en el mapa nacional sino en el mapa internacional. | Foto: José González | El Sol del Bajío





Además, de los hospitales, el sistema de salud de Guanajuato lo que se hace por las mamás y por los pequeñitos es que todas las niñas y los niños que nacen se alimentan con el mejor alimento del mundo que es la leche materna, para eso se cuenta con el banco de leche humana donde se pueden alimentar.

“En las 17 Terapias Intensivas que hay en esos hospitales, muchas mamás que pueden tener una excelente leche materna, con mucho amor la donan, sabiendo que es el mejor alimento del mundo, ahí se procesa, la pasteurizan para poder beneficiar a otros pequeñitos y con eso se logra que los niños no tengan que consumir tantos medicamentos como los antibióticos que les pueden generar otras complicaciones”.

Además, Daniel Díaz dijo que no hay otro estado donde haya disminuido 42 puntos porcentuales en la razón de muerte materna o el 20, en la entidad se tenía 14 puntos porcentuales de muerte de los niños recién nacidos y se bajó a 8, no hay ningún otro estado en la República Mexicana, que lo haya logrado.

Local Celayense de 67 años dona sus órganos

Con el estudio de neurodesarrollo se puede identificar a los pequeñitos que pueden tener cierto retraso en éste se les ayuda para que puedan desarrollarse como cualquier niño sano, jugar, ir a la escuela; “pero además, al pequeñito que está normal lo potencializamos, es la estrategia de los mil días y lo podemos hacer secretario de salud o hasta gobernador, se les da todas las herramientas para que ese niño salga adelante, pueda aprender mucho mejor a leer, tenga más facilidades para las matemáticas, para los idiomas, para los deportes y se aleje de todos esos temas que nos duelen mucho como sociedad que son las adicciones, el embarazo en adolescentes, la deserción escolar, la ansiedad, la depresión, la violencia, el riesgo suicida o la posibilidad de que estos pequeñitos se unan a un grupo delincuencial y que su vida les cambie negativamente. Qué es lo que queremos para nuestros hijos, prácticamente lo mejor, que ellos estén bien, que sean felices, para eso vivimos y por eso el gobierno de Guanajuato ayuda a las mamás con todo esto”.

CIEN MIL KITS

El secretario de Gobierno, Jesús Oviedo, recalcó que en cada registro civil pueden registrar a su bebé o registrarlo en cuanto nace para que tenga ese derecho a la salud y también sea reconocido como un ciudadano guanajuatense, porque los papás y mamás son los únicos responsables de criarlos, de amarlos y educarlos y procurarles lo mejor y mejorar el entorno en el que viven nuestros niños para que después no se quejen.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez, destacó que en Guanajuato, lo más importante son las familias y sobre todo las niñas y los niños, por ello se le apuesta a su educación y su salud.

Informó que se cuenta con 100 mil Kits "Contigo y tu Bebé" y garantizó que habrá Kits para todos los bebés que nazcan en Guanajuato.

En el lanzamiento de este programa participaron el secretario de gobierno, Jesús Oviedo; la secretaria de Desarrollo Social, Libia Denisse García; el secretario de salud, Daniel Alberto Díaz; diputados locales y federales, así como mamás con sus bebés provenientes de varios municipios del estado.

REQUISITOS

Para el registro del bebé se necesita la solicitud del certificado único de nacimiento que les entregan en el hospital por parte del médico que recibió al bebé, identificación oficial para conocer los datos generales de la mamá o el papá, comprobante de domicilio para señalar de dónde son residentes y por último la presentación del bebé vivo.

Jesús Oviedo resaltó que ya no solicitan cartilla de vacunación ni tampoco actas de nacimiento cuando las mamás y los papás son guanajuatenses, ni tampoco se solicitan testigos, esto para hacer más ágil el registro, y recalcó que la simplificación de requisitos, han hecho avanzar en la efectividad en el registro oportuno de nacimiento en el estado. En el año 2015, de acuerdo a la información del Inegi y de la Unicef, el estado de Guanajuato tenía el 98.5% de efectividad registral estando dentro de los cinco estados a nivel nacional con este tipo de objetivos.

La Secretaría de Gobernación, a esta fecha, informa que Guanajuato ha realizado un avance significativo reduciendo la cifra de su registro al 0.26% lo que quiere decir que más del 99% de las y los niños que nacen en el estado, son registrados, pero aún falta ese punto 0.26% porque esos niños tienen derecho a ser registrados, tienen derecho a todos los privilegios a todos los programas que a través de una identificación pueden alcanzar.

Con la responsabilidad de las madres y padres se logrará que Guanajuato sea el primer estado en el país en lograr el subregistro cero, donde todos los recién nacidos cuenten con su acta de nacimiento, ese es el objetivo del programa, es para lograr que ningún niño se quede sin registro, Este trámite no tiene ningún costo los primeros 60 días de nacido.