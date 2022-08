La producción de calzado infantil sigue por debajo que en el 2019

León, Gto.- Pese a que el primer semestre del 2022 la producción de calzado en Guanajuato incrementó hasta un 6% comparado con los primeros seis meses del 2021, sin embargo, el infantil siguen por debajo de la mitad de lo que se fabricaba antes de la pandemia.

De acuerdo al presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato (CICEG), Alejandro Gómez Tamez, en el 2020 la producción del zapato para niño cayó hasta un 50% y en este 2022 sigue abajo con un 45%.

Fotos Francisco Meza | El Sol de León

“Nosotros contamos con la expectativa de que este año la producción pudiera cerrar con un crecimiento de aproximadamente de un 8 a un 10% desde luego que el regreso a clases ayuda, con las cifra a junio, vemos que los sectores de actividad más golpeados todavía siguen siendo los del calzado infantil”, comentó.

Dijo que muchas zapaterías estaban sobre inventariadas con calzado infantil y esta temporada servirá para deshacerse de esa producción y que así se reactive la demanda de calzado para niñas y niños.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Aseguró que se trata de una pérdida económica sustancial, “es brutal, sigue siendo preocupante y entonces sí se ha reactivado la demanda de ese tipo de zapatos, pero las empresas tenían mucho inventario y apenas lo están soltando, vamos a ver también que nos informan los expositores de calzado infantil de Sapica para ver cómo estuvieron los pedidos”, agregó.

El presidente comentó que hasta el momento no se han reportado cierres de fábricas de zapatos para niños “en la pandemia se desplomó la producción de calzado infantil porque no había escuelas, fiestas, apenas se está recuperando, todavía está 45% abajo, pero no porque haya caído este año en esta proporción”, dijo.

Foto: Cortesía | SAPICA

Comentó que el sector creció en una tasa de su Producto Interno Bruto (PIB) de un 3.5% y podría crecer más si hubiera más mano de obra, por lo que este tema les sigue preocupando.

Gómez Tamez aseguró que el problema también está en la economía informal ya que mucha gente se endeudó por la pandemia y no quieren trabajar en una empresa porque saben que les van a descontar sus sueldos y esto genera problemas estructurales en todas las industrias.