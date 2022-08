Secretaría de Economía investigará importadores de zapato asiático

En el arranque de la edición 87 de la feria del Salón de la Piel y el Calzado (Sapica), empresarios y autoridades coincidieron en que se debe combatir el contrabando bronco de Asia pero también la ilegalidad de quien importa dicho producto y lo comercializa en México.

La titular de la Secretaría de Economía Tatiana Clouthier, declaró que el gobierno federal va a investigar a los importadores que están instalados en México y quienes introducen el calzado asiático.

“Parte de lo que estamos haciendo es ponerle un arancel al calzado que viene de China y lo que estamos haciendo ahorita es que por las entradas donde nos reportan que llega el contrabando, se vigilen, pero creo que esto debe de ir más de la mano con los compradores, hay industria (mexicanas) que les compra el calzado a Asia, a pesar de saber que viene mal, que es contrabando, y les siguen comprando, tiene que se un trabajo de todos, en donde los compradores como los vendedores tienen que ser responsables de lo que se está adquiriendo”, dijo la secretaria.

Añadió que se tienen identificados tres puertos por donde llega dicha mercancía, en los cuales se trabajará con la Marina cuando este totalmente instalada en la administración de los puertos, “el reporte de los empresarios de Guanajuato es que entra por tres lugares, Colima, Lázaro Cárdenas y Tijuana”.

“Alfredo Padilla (presidente de Ciceg) me comentó la dificultad que se tiene del piso no parejo, tenemos algunos países o economías que juegan de manera dispareja, hemos metido recursos a la organización mundial del comercio, hemos ganado en algunos temas y creemos que para eso son los aranceles, para nivelar la cancha cuando tiene que nivelarse y poder fortaleciendo nuestra industria, no protegerla, sino simplemente jugar en un piso parejo en donde no tengamos desventajas” dijo,

Asimismo, pidió a los empresarios locales que mantengan la calidad de la producción de calzado, pues “en el poco tiempo que tengo en la Secretaría de Economía, en el mundo me he dado cuenta que la población señala que México tiene una gran fuerza laboral, eso se dice en todo el mundo, lo hecho en México está bien hecho y prueba de ello es la feria del calzado Sapica”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Alfredo Padilla, señaló que el empresariado mexicano tiene pendiente el fomento de la legalidad interna en el país y la competitividad internacional.

“Una gran asignatura que sigue pendiente es fomentar la legalidad interna y las buenas prácticas de comercio internacional. Este gran trabajo, no solo depende de la iniciativa privada, sino que también depende del esfuerzo conjunto con las autoridades. Si queremos desarrollar nuestra industria nacional y crecer, debemos fortalecer el combate a la ilegalidad y a la informalidad”.

“Invito a la Secretaria Tatiana Clouthier a que coordinemos acciones con el Gobierno Federal y que impulsemos la formalidad. Es fundamental obligar a que los comercializadores compren a empresas formales. No podemos avanzar en un escenario en donde las empresas informales sacan ventaja, perjudicando a las empresas formales en el mercado”.

Añadió que México debe combatir las malas prácticas de comercio internacional y generar un piso parejo para competir y recordó que en el 24 Foro de Cámaras Latinoamericanas de Calzado el sector se pronunció en contra de las prácticas desleales de comercio internacional por parte de naciones asiáticas, “en especial de China, este país sigue sin jugar limpio y no es una economía de mercado”.

“Necesitamos una política que promueva el consumo de productos nacionales en lugar de los importados. En México tenemos el producto que los comercializadores necesitan, pero en ocasiones resulta imposible competir cuando gobiernos extranjeros violentan lo establecido por la Organización Mundial de Comercio”.

En cifras, Padilla señaló que la edición 87 de SAPICA es una muestra clara de que la industria está creciendo, pues antes de la pandemia la producción nacional era de 250 millones de pares al año, “exportamos solamente 22 millones de pares con un valor de 500 millones de dólares. En 2020, caímos un 34% en la producción con una pérdida de más de 15 mil fuentes de empleo formales en el estado”.

“En estos momentos la industria está en crecimiento. El año pasado cerramos con 195 millones de pares producidos y una exportación histórica de 30 millones de pares, que generaron 660 millones de dólares de divisas.

“A pesar de la recesión en la que caímos, el año pasado se importaron 96 millones de pares, principalmente de Asia, además de que en CICEG identificamos la entrada al país de más de 50 millones de pares de contrabando bronco. Todo esto es señal de que debemos reforzar el combate a la ilegalidad”.

Concluyó que este año se venderán 220 millones de pares y para exportación esperan llegar a 35 millones de pares. “En este momento solo nos faltan 3 mil fuentes de empleo formal para lograr los números de registro pre pandemia”.