La primera noche mágica del FIG, concierto de Los Recoditos: una noche de música, chistes y baile

León, Gto.- En una fresca velada, cientos de personas se reunieron a disfrutar del primer concierto ofrecido por el Festival del Globo, la banda “Los Recoditos” realizó su presentación frente a un aforo del 30 por ciento de capacidad.

A pesar de la poca asistencia, la banda mantuvo al público en todo momento al ritmo de la música, en todo momento Rafael González y JeyPí, quienes son vocalistas de la banda, fungieron un papel de maestro de ceremonias, combinando los chistes sobre borrachos y relaciones tóxicas, además de la interacción activa con el público.

¡Necesito a 30 mujeres solteras arriba del escenario!

A lo largo del show, Los Recoditos mandaron llamar a 30 mujeres a subir a cantar y bailar con ellos arriba del escenario, las jóvenes, quienes aprovecharon para sacarse fotos y vídeos con los artistas, bailaron y perrearon junto a la banda.

No sólo fueron 30 jóvenes mujeres quienes tuvieron la oportunidad de subir a cantar con los vocalistas, además después de dos canciones, la agrupación mandó llamar a 30 hombres que quisieran subir a la tarima; “Quiero a 30 hombres bien bailadores y bien borrachos aquí arriba en este momento”, hizo el llamado Rafael González.

Uno de los hombres que subieron al escenario, fue quien destacó entre los otros 29, además de robarse la atención del público por encima de la banda, captando más atención y miradas que el mismo perreo de las chicas, los pasos de baile del sujeto desconocido cautivaron a la audiencia e incluso a los cantantes.

“Mira nada más cómo bailas, tienes ese algo que no sé qué es”, reconoció Rafa González mientras el sujeto le colocaba un sombrero. La banda se sacó una foto grupal con el hombre y le agradecieron su participación, antes de bajar del escenario el público le pidió a la persona que continuará cantando, “¡Que cante!, ¡Que Cante!

Fue justo en medio del espectáculo cuando un show de drones iluminó el cielo, Banda Los Recoditos, deleitó a los amantes de la banda con un repertorio de éxitos cómo: Me Sobrabas Tú, Mientras Tú Jugabas, Ando Bien Pedo, Hasta que Salga El Sol, En Resumen, No Llega el Olvido, Los Gustos Que Me Doy, y ¿Qué Tiene?, Mi Último Deseo, Desde que Te Ví, Caminos de Guanajuato, Entre Otros.





Los extranjeros cantaron a todo pulmón

Entre el público, se encontraba cantando a todo pulmón un grupo de tres amigos australianos, quienes afirmaron ser admiradores de la banda.

“Nos encanta la banda mexicana, también artistas como Peso Pluma, hace poco se hizo un festival de banda y de música mexicana en nuestro país y desde ahí estamos enamorados, no queríamos perdernos la oportunidad de ver a Los Recoditos, nos la estamos pasando muy bien”, declaró el grupo de turistas.

La banda mantuvo el espectáculo a un ritmo entretenido en todo momento, combinando temas de desamor, fiesta y alegría, mientras las personas aprovecharon el espacio para convertirlo en una pista de baile, finalmente la energía del grupo fue contagiada al público quienes con una sonrisa y gritos de júbilo, despidieron a la banda.

“Esto fue Los Recoditos mi gente, ¿Qué sienten que hoy Los Recoditos duermen en León, Guanajuato? Sigan disfrutando del Festival Internacional del Globo”, despidió JeyPí, vocalista de la banda.