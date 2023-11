Se lanza de paracaídas Mau Otero durante el FIG

León, Gto.- Este Festival Internacional del Globo en León será inolvidable para el influencer de los deportes extremos Mau Otero debido a que por primera vez se lanzó de un dirigible a la par que despegaban docenas de globos aerostáticos.

Todas las mañanas hasta el término de esta edición va a estar saltando y saludando a sus fans desde el Parque Metropolitano de León.

A pesar de que en su cuenta de Instagram subió una imagen en la que aparecía junto al globo aerostático oficial del Festival de Globo México así como un video en el que camina en la cima del mismo mientras este se encuentra en las alturas, confesó que se sintió intimidado al ver tanto globo y personas, por lo que su aterrizaje le causó bastante adrenalina.

En entrevista exclusiva para Organización Editorial Mexicana declaró que al momento de saltar y ver por un lado los globos y a los visitantes en “un solo espacio” tuvo que aterrizar en la parte seca de la Presa “El Palote” pero como en su interior tiene hierva, por poco cae a una zanja, sin embargo, tuvo que maniobrar y sin pensarlo ya estaba del otro lado de esta.

“Me sentí bien, emocionado, me encanta hacer esto, intimida ver tantos globos volando al mismo tiempo”, comentó.

“Practicamos mucho pero el volar con tanto globos aerostáticos es mi primera vez, al final abrí el paracaídas y dije ahí me puedo meter porque del otro lado había mucha gente, que agarro y freno y me iba a caer en la orilla de una zanja y entonces corrí, yo no se que hice pero acabé del otro lado de la zanja parado, no me lastimé”, añadió.

Una vez Mau Otero pisó tierra tomó su paracaídas entre sus brazos y caminó por la zona de aterrizaje para subir al escenario del FIG y compartir su experiencia con la conductora estelar del Festival Mónica Noguera.

La presentadora de Imagen Noticias explicó que se lanzó a 3 mil pies de paracaídas pero el vuelo duró de dos a tres minutos, además dijo que lanzarse de un Zeppelin es más fácil que de un globo porque este último se mueve con el viento.

“Un salto por lo general es de 12 mil pies desde un avión, ahora subimos a 4 mil pies sobre el terreno y abrí en 3 mil pies mi paracaídas, después vuelo de dos a tres minutos sobre copa y aterrizamos”, indicó Mau.

“Lanzarse desde un Zepelin es más fácil que un globo porque es un dirigible y se puede direccionar mientras que un globo va con el viento hacia donde van las corrientes”.

Para concluir dijo que su siguiente aventura será en Baja California en donde buscará a ballenas.

CONOCE A MAU OTERO

Mau Otero es un joven que ha ganado popularidad en redes sociales porque comparte con sus seguidores la pasión por el deporte extremo, actualmente cuenta con 556 mil seguidores en Instagram y más de 5 millones en TikTok.

En su canal de YouTube existen varios videos en los que se expone a situaciones de alto riesgo como montar una cuerda floja en un sótano con 200 metros de altura, nada con tiburón tigre en Hawai, por mencionar algunas experiencias, que seguramente ya has visto en sus plataformas oficiales.