La importancia de las almohadas en tiempos del Covid-19

Claudio Cervantes es director de una marca de productos para el descanso en México, artículos diseñados con tecnología para cada uno como lo son almohadas, colchones, cobertores, almohadas para rodillas, entre otros están hechos con características tecnológicas que ofrecen confort y tiene más beneficios para un adecuado descanso en cama.

En entrevista con El Sol de León, Cervantes resaltó la importancia de tener una almohada adecuada para el adecuado descanso, dijo “nosotros fuimos los pioneros en educar en concientizar de la importancia que tiene las almohadas y los colchones, principalmente las almohadas con el producto que empezamos en México”.

¿Qué ofrecen las almohadas que comercializa?

Lo que tenemos es una almohada con una tecnología que se llama microfusión, y tiene otra cosa que se llama Zig Zag que son tecnologías patentadas que es la combinación de tres microfibras.

¿Cuál es la importancia de obtener productos para el descanso con tecnología?

La gente lo veía como un gasto y no es un gasto, es un inversión, que con nosotros te vamos a dar 10 años de garantía y vas a poder tener un producto que te permita soñar, descansar, ser productivo y te permita estar bien, tranquilo y sin estrés, que no tengas trastornos de no haber podido dormir bien, que el tiempo que puedas estar en la cama, sea un tiempo que realmente aproveches, que estés al cien por cien al otro día, llevamos más de 4 millones de productos en México, no solamente somos almohadas, somos un línea de blancos y de colchones y de productos con tecnología desarrollados para descansar, todos los productos tienen una tecnología que los hace únicos.

En esta época en que la higiene es importante ¿la almohada se puede lavar?

Resultó que tiene importancia porque es la única almohada que se podía lavar, y hoy en temas de coronavirus es fundamental, normalmente las almohadas que no se pueden lavar, son las de plumas naturales, la memori fom y hay organizaciones internacionales que nos hablan que el 30% de una almohada son heces fecales de ácaros, al momento que muchas personas tienen enfermedades molestias, alergias, dermatitis, es que dice ya fui al dermatólogo, ya fui al infectólogo, ya fui con tal pero no entiendo que es lo que pasa, que cambies tu almohada, tuve un amigo que estuvo en el hospital, que entrando y saliendo sin saber que tenía y el día que cambió la almohada se le acabó el problema.

En estos tiempos tienes que tener muy en cuenta que hay tres lugares en donde más se acomodan los virus y las bacterias en un casa, en las manijas, en unas chapas de las puertas, en la almohadas y los teléfonos celulares.

¿Cuál es la recomendación?

Que a los dos años cambiar tu almohada si no se s puede lavar, si tienes una almohada como la nuestra, pues tenemos un garantía de hasta 10 años entonces siempre y cuando le des el cuidado adecuado a tu almohada, el lavado adecuado, la pongas a secar como viene en la instrucciones el producto te puede durar hasta 10 años en la mejores condiciones y óptimas, es un producto que te puede costar 6.6 pesos mensuales, por esa cantidad puedes cambiar tu almohada. Es un gran momento de concientizarnos de hacer el cambio de ahorita con lo que está pasando en la almohada y sobre todo un producto con estas características.

¿Cuál es la importancia de tener un buen descanso?

Va en muchos aspectos que la gente ni siquiera conoce, ni siquiera sabe, el no dormir puede traer trastornos alimenticios y subir de peso, el no dormir bien puede tener una baja productividad en el trabajo, el no dormir bien puedes tener ataques de ansiedad, mal humor, estrés dolores de cuello y de espalda.