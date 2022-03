La felicidad es lo más deseado

León Gto.- Hoy se celebra el Día Internacional de la Felicidad, ante esto platicaron para El Sol de León, dos expertos en la materia, la psicóloga Ma. De Lourdes Patiño Barba, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad De La Salle Bajío y Jesús Martínez, mejor conocido como el payaso Traviesin.

“Ser feliz es una aspiración que nos acompaña casi todos los días de la vida. También es un derecho universal. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas declaró 2012 como el año de la felicidad, y a partir del 2013, cada año se conmemora los días como hoy, 20 de marzo, para destacar la importancia que tiene la felicidad como parte integral del desarrollo y bienestar de todas las personas de cualquier edad”, comentó Ma. De Lourdes Patiño.

De acuerdo con investigaciones, ese sentimiento es al que coloquialmente se llama felicidad, aporta bienestar mental y emocional. Aunque “no en todas las culturas se entiende la felicidad de la misma manera: hay quienes la ligan a la autoestima y los sentimientos personales, que por la armonía grupal, otras culturas valoran más las experiencias espirituales de “baja excitación” y asocian la felicidad a sentir serenidad y calma”, mencionó.

Explicó que, en algunas culturas se estimula la expresión de felicidad con risas y sonrisas; en otras se prefiere vivir los momentos felices de manera sólo personal, como serena contemplación. Como todo lo humano, aún en una misma cultura cada persona va construyendo sus propios significados.

Payasadas que dan felicidad

“La felicidad es todo nuestro mundo, tanto compartir nuestra felicidad con los demás, como nos gusta que los demás compartan su felicidad con nosotros, es por eso que nos sentimos muy satisfechos cuando la gente nos invita a participar en sus eventos. Ahora sí que como yo les decía cuando era niño: me gusta divertir a la gente y lo mejor es que me divierto también", aseguró Jesús Martínez “El payaso Traviesin”.

Jesús Martínez “El Payaso Traviesin”, tiene una experiencia de más de 26 años en la industria del entretenimiento, ya que recuerda que en 1995 a la edad de 7 años, fue impulsado por aquellos payasos que salían en televisión, eventos escolares y fiestas infantiles.

Foto: Cortesía | De La Salle Bajío

Con la llegada de la tecnología la industria del entretenimiento infantil ha sido difícil debido a que los niños ya tienen más acceso a internet o cuentan con más cosas con que distraerse o divertirse.

“Yo siento que para el payaso es más difícil ahorita hacer reír, pero siguen vigentes los payasos. Gracias a Dios siento que público infantil siempre va a haber, y mientras haya público infantil pues va a haber payasos”, mencionó Traviesin.

Traviesin platicó con mucho orgullo “por medio de este trabajo conocí a mi esposa y quién me dió mis tres hijos. En un principio me llevaba al niño a los eventos, ya después le decía yo a mi esposa "acompáñame" a mover la música, creo que casi todos empezamos así con las esposas, diciéndoles cómo hacerle, moviendole aquí y allá, ya después empezamos con que "pintaste, ayúdame con esta rutina" y así fue como la incluí a ella, después a mi hijo el mayor que ahorita es quien me ayuda, después a mi hijo el mediano y últimamente al más chiquito”.

“Para nosotros la felicidad es lo máximo, es algo muy bonito, ojalá y siempre haya felicidad. Siempre lo he dicho, ‘es más fácil hacer reír, que hacer llorar’, entonces no hay que llorar, hay que estar felices, estar contentos siempre, desgraciadamente luego hay cosas que no nos lo permiten y para eso estamos nosotros, para tratar de que sea más llevadero. Ahorita con eso de las guerras, con eso de la pandemia hemos estado un poquito alejados del público, pero bendito sea Dios parece que esto ya cede, ya podemos tener un poquito más de contacto con nuestro público”, finalizó.