La Federación abodonó a la capital, pero nosotros no: Smith

Guanajuato, Gto. La candidata de la coalición PAN, PRI y PRD por la presidencia municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, sostuvo que el gobierno federal dejó sola a la capital, sin embargo, trabajará porque la ciudadanía recupere lo que perdió.

Entre los temas que más le han externado en necesidad las personas, dijo que ha sido en materia de empleo, cosechas de agua, incluso la conservación del uso del suelo. Todos estos temas se apoyaban desde los programas federales y los diversos fideicomisos.

Hoy al haber desaparecido esos apoyos, Samantha Smith se comprometió a trabajar de la mano con cada uno de los ciudadanos para que se generen empleos temporales.

“Requerimos regresar estos trabajos que piden mucho, que se dejaron de hacer desde que llegó el gobierno federal de Morena, antes de ellos teníamos la cosecha de agua, la conservación del uso del suelo, el empleo temporal que ayudaba muchísimo y desde hace casi 6 años ya no mandan recursos”.

Samantha Smith reconoció que otro problema es la seguridad, en donde en estados gobernados por Morena, no se han dado los resultados prometidos, por lo que dijo que en Guanajuato capital y el estado se trabajará como hasta hoy se hace.

Dijo que se enfocará en seguir siendo uno de los municipios más seguros del estado, para cuidar a las familias, a las niñas y niños, así como a los adolescentes y alejarlos de las drogas.

“Que no lleguen los malos a Guanajuato, vemos estados como Zacatecas que están gobernados por Morena y vean el caos que hay, quieren llegar y llevarse todo lo que hay en Guanajuato y no los vamos a dejar, vamos a cuidar a las familias, niños y niñas y que no lleguen las drogas a nuestros hijos”.

Finalmente, la candidata dijo que seguirá trabajando hasta el último día y seguirá visitando cada rincón de la capital, acompañada de su planilla, para que conozcan la realidad del municipio y cuando lleguen al Ayuntamiento, en caso de ganar el dos de junio, las decisiones que se tomen sean con empatía t conocimiento de lo que sucede y se debe atender.