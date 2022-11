La discapacidad está en la mente de las personas: Karina Vimonte

“El mundo entero se está dando cuenta de lo que nosotros vivimos todo el año, esto de quedarte en tu casa y no salir porque no hay espacios para uno”, fue una frase que dijo una niña con discapacidad, así lo dijo Karina Vimonte, presidente de la fundación Codis (Fundación Comunicación, Coaching y Convivir en Discapacidad- Pers. Jurídica 959/17).

Vimonte llegó al municipio de León desde Argentina con el objetivo de seguir cambiando la mirada social hacia la discapacidad.

“La vida nos va sorprendiendo, en tan solo un segundo se adquiere una discapacidad que no se piensa, ni se planea. Desde “Cambiando las Miradas” me vengo encontrando con situaciones semejantes que se viven en Argentina como en otros países, pero no tiene que ver con una cultura universal”, mencionó Karina.

Explicó que dicho tema sigue siendo tabú en algunos espacios, dijo que ciudades en el mundo carecen de diseño universal, el cual busca el desarrollo y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible.

“En el año 2008 se hablaba menos de discapacidad, con la tecnología y las redes sociales las personas comenzaran a mostrarse, a visibilizarse”, comentó la periodista.

Añadió, “todavía nos seguimos enfrentando a la actitud humana, en la práctica siguen sucediendo actos de discriminación y tienen que ver con la falta de desconocimiento hacia la discapacidad, lo que yo no conozco me aleja, lo que me parece que no tiene que ver conmigo prefiero no involucramete, generalmente las personas que se involucran es porque la historia los ha involucrado, pero el que no ha tenido un familiar cree que es tema de otros”.

Desde su experiencia, dijo que falta trabajar en distintos ámbitos debido a que todos tenemos el derecho de elegir, sin embargo las personas con discapacidad no tienen este derecho por la falta del diseño universal.

En este tenor, cabe mencionar que en el municipio de León se encuentra ubicado el Forum Cultural, un recinto de inclusión, que desde el inicio fue planeado y cuenta con la infraestructura y el equipamiento, con la visión de trabajar hacia la accesibilidad universal.

Recordó que en Argentina se ha avanzado en leyes a favor de las personas con discapacidad, hay un programa que se ha expandido a nivel internacional debido a que hay un programa de perros de asistencias que traen un chip y son puestos a disposición para personas con alguna inhabilidad, solo se debe comprobar que son para personas activas y no para tenerlas en casa como mascotas.

Sin embargo, a pesar que existe esa ley, las personas que cuenten con un can entrenado no pueden subir al transporte público o entrar a un restaurante o a cierto espacio.

“A pesar de que hay leyes en Argentina no se consideran, la sociedad que no tiene un familiar cree que es un tema alejado de ella pero no, es un tema de todos que nos incluye y que debemos de cambiar, la discapacidad está en la mente de las personas”, señaló.

No hay oportunidades laborales

Añadió que una persona con discapacidad tiene menos posibilidad de entrar a un mundo laboral, apuntó son los padres de familia que se convierten en organizaciones los que empiezan a generar espacios para que sus hijos mantengan actividades o empleos quienes los enseñan a realizar bolsas o incursionan en lo gastronómico y cocinan panes para vender, pero esto no se trata de inclusión, inclusión es que sean contratados por empresas ajenas al entorno familiar.

Karina Vimonte, finalizó diciendo que se debe pensar en el tema de incapacidad no como inclusión debido a que ya se debe generar espacios para todo tipo de personas empezando con escuelas y maestros que estén capacitados para dar clases.

“Regularmente un niño tiene que ir a una escuela especial porque no hay maestros que estén capacitados para dar clases”, finalizó.

Currículum de Karina Vimonte

Es Licenciada en Comunicación Social- Especializada en Discapacidad, además es Técnica Universitaria en Periodismo egresada de la Universidad Nacional de la Matanza, cuenta con un diplomado en Posgrado Discapacidad como Categoría Social y Política (PLED-UBA), Docente, Escritora e Investigadora siendo además Coach Ontológico e Instructora de Fitness, actualmente se encuentra cursando el Posgrado de Especialización en Docencia Universitaria (UAI) y, obtuvo el Premio Martin Fierro Federal como Mejor Labor Animación Conducción Femenina en Radio en los años 2013, 2014, 2015 y 2017.

Es presidente y fundadora de la FUNDACIÓN CO_DIS (Fundación Comunicación, Coaching y Convivir en Discapacidad- Pers. Jurídica 959/17), su objetivo es lograr un cambio en la mirada social hacia la Discapacidad, accionando a través de medios de comunicación, herramientas educativas y de coaching ontológico.

Además, es Pionera en Naturalizar la temática de la Discapacidad en los Medios de Comunicación ya que sin tener una discapacidad, dirige y conduce desde el año 2008 de forma ininterrumpida «SOMOS LO QUE HACEMOS» el primer y único programa Diario Multimedial y Solidario para cambiar la mirada social hacia la Discapacidad.

Es Speaker internacional en la temática de la Discapacidad y la Comunicación, entre sus publicaciones se destacan el manual “El Cambio de Mirada Social hacia la Discapacidad desde la Comunicación”- Terminología y trato adecuado, y “Comunicando Virtualmente para Todos”- Pautas de Contenidos Educativos Accesible en Plena Convivencia.