La desobediencia ciudadana tiene a León en alarma

León, Gto.- “La desobediencia” ciudadana para evitar aglomeraciones con motivo del Día de Reyes, tiene al municipio de León en un estado de alarma. El alcalde Héctor López Santillana afirmó que sólo queda de margen una semana para que los hospitales excedan su capacidad de atención.

López Santillana mencionó que se cuenta con recursos materiales para poder instalar más camas, pero de nada sirve, sin personal médico y confirmó que la dirección de Servicios Generales está en la tarea de adquirir tanques y oxígeno medicinal y expresó que las cifras elevadas de contagios diarios son el reflejo de la “desobediencia” de los ciudadanos durante el Día de Reyes”, cuando los establecimientos comerciales de la ciudad estuvieron abiertos, llenos de gente y las calles igual.

“Los niveles que estamos observando en estos momentos son claro reflejo de la desobediencia que se presentó el pasado 5 de enero y ahorita estamos pagando las consecuencias”.

El presidente municipal evadió responder sobre la disminución de vacunas contra Covid-19 para Guanajuato, que este miércoles recibió tres mil 900 del segundo lote, cuando se había anunciado que serían 16 mil dosis .

“Ese es un tema que le corresponde al secretario de Salud. Yo solamente le he mostrado mi disposición de apoyar para llevar a cabo las acciones que determine él y el Consejo Estatal. Lo que es bien importante es que las medidas que vayamos tomando sean medidas que estén dictadas desde la especialización o sobre el origen médico; no estamos ahorita para ocurrencias”.

Y explicó que “del oxígeno tuvimos reunión con el secretario donde le pregunté directamente si eso ayudaría o complicaría y él fue quien me dijo que ayudaría, pero siempre y cuando fuera para personas con nota o receta médica. No hay que automedicarse, el oxígeno sin receta médica puede ser contraproducente para la salud de las personas”.





SIN RECURSO HUMANO





De su charla con Daniel Díaz también se informó que sí hay espacio y recursos para reconvertir camas, para atender otras enfermedades y para Covid-19, pero “el problema es que ya no hay doctores; nuestros enfermeros también se han enfermado, ha fallecido personal médico y ya están cansados”.

“El problema de la ocupación hospitalaria tiene que ver más con la disponibilidad de nuestros profesionales de la Salud, que con las camas o los respiradores, de los cuales sí tenemos suficientes, incluso se han prestado a diferentes hospitales. No tenemos problema de equipo físico; nuestro problema es humano. Nuestros doctores y enfermeras verdaderamente están agotados; nuestra preocupación está en la disponibilidad de gente que atienda a los enfermos”, agregó.

Abundó en que “los espacios físicos son fáciles de habilitar; podemos habilitar un nuevo hospital o podemos incrementar o poner otro móvil; utilizar un espacio improvisado y adecuarlo, pero ese no es el problema. El problema es ¿de dónde sacamos a los profesionales de la salud? No puedo sacar médicos de la chistera, ni tampoco se forman estos profesionales en una semana o en un mes. No es un tema de un cursito de capacitación. Incluso si dijeras en la región hay disponibilidad, pues vamos a buscar esos doctores de otros lados, pero todos estamos igual”.

E hizo referencia a los médicos del IMSS “que se han llevado de Guanajuato, de León al Distrito Federal porque allá están viviendo la parte más crítica. Entonces no podemos suplir a estos profesionales”.





“Se está echando mano de todas las especialidades; tenemos casos de pediatras atendiendo Covid-19, oftalmólogos; el secretario está haciendo uso de todos los recursos que están a su alcance pero ya no son suficientes, por eso el llamado a cuidarnos. Lo que nos queda de margen en una semana -en hospitales- lo podemos exceder de acuerdo a los números de contagios”, advirtió.

Y alertó: “podríamos provocar una seria desatención; la solución ahora está en nuestras manos, por eso el programa de oxígeno que es prehospitalario para evitar que la gente corra al hospital y pueda estar oxigenada en su propio domicilio”.





OXÍGENO Y RECURSOS





Sobre la petición que el síndico Christian Cruz hizo a los integrantes del cabildo para armar una “vaquita” y adquirir tanques y oxígeno, el alcalde aclaró que en su Administración “sí hay recursos; hay que precisar que en estos momentos más allá de la disponibilidad de los recursos financieros, ahorita hay una fuerte restricción en la disponibilidad de oxígeno y de tanques. Hemos estado investigando con diferentes proveedores, cuando menos en la ciudad y en la región y no hemos encontrado”.

Dijo que es Servicios Generales del municipio quien explore otras alternativas “para conseguir o importar oxígeno o conseguir o importar tanques para su almacenamiento. Con ello ayudaríamos a resolver una de las principales restricciones y sobre todo, evitar la saturación de nuestros hospitales, que es la parte que nos preocupa”.

“La posibilidad de hacer una bolsa con junta con los integrantes del ayuntamiento es más a efecto de mostrar sensibilidad, disposición. Desde el año pasado dejamos previsto los recursos para poder seguir atendiendo a los leoneses en esta contingencia”.

Sin precisar a cuánto ascienden los recursos para tal fin, respondió que “tenemos una reserva de varias decenas de millones para hacer frente no solamente al tema sanitario, sino también para la posibilidad de seguir fortaleciendo el empleo temporal y otras medidas. Están en una bolsa genérica y conforme se vayan determinando las necesidades se irá ajustando; ahorita surgió esta -del oxígenos medicinal- que el año pasado no teníamos contemplado y esto habla de la capacidad de reacción que tenemos para hacerle frente a las necesidades de los leoneses”.

También mencionó que de acuerdo con los ingresos en los primeros dos meses del año, las participaciones,el efecto económico y el de la pandemia, “iremos haciendo adecuaciones necesarias. Ahorita no hay que entrar en la especulación; lo que quiero dejar en claro es la voluntad que tenemos como Ayuntamiento y Administración de atender la parte que sea crítica en esta pandemia”, finalizó.