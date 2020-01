La cuesta de enero, un problema de salud mental

LEÓN, GTO.- La cuesta de enero no sólo es económica, también acarrea consecuencias emocionales al grado de poder desencadenar un Trastorno de Ansiedad Generalizada, una de las enfermedades mentales más atendidas en Guanajuato.

Ana Bertha Meza Pérez, directora del Centro de Atención Integral en Salud Mental del Estado (CAISAME), anteriormente conocido como Hospital Psiquiátrico de León, habló en exclusiva para El Sol de León y detalló los factores de riesgo que sirven como indicadores para buscar ayuda de un profesional en este rubro.

ENTRE DEUDAS Y COMPLICACIONES

Para nadie es un secreto que la cuesta de enero llega para hacerse sentir de lleno en la ciudadanía; deudas y malas noticias abundan durante estas semanas particularmente caracterizadas por los pagos y los gastos que generaron los festejos de fin de año.

Lo que podría parecer un acontecimiento meramente económico también tiene consecuencias en la salud mental de la población que, en casos severos, puede terminar en el peor de los escenarios como en un suicidio.

Todo lo que tiene que ver con trastornos mentales, y específicamente con la depresión, tiene mucho que ver con tu sistema de vida, cómo va tu economía

“Si tú tienes la posibilidad de ser solvente pues la vas llevando, pero si no eres solvente, no tienes trabajo, no tienes la preparación para acceder a un trabajo con prestaciones y tienes deudas porque seguramente en diciembre metiste tarjeta o pediste prestado para poder tener tu cena de navidad, evidentemente todo se conjunta”, asegura.

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA

Pero no todo se trata de tensión o preocupación, el problema tiene una explicación científica; “es un estrés fuerte que está incidiendo en la generación de neurotransmisores, baja la producción de serotonina y sube la producción de cortisol, conforme más tengo esto tengo más dificultad para enfrentar el estrés y es lógica la consecuencia, empiezo a sentir que la vida es mucho más difícil y puede venir el quiebre”, relata.

Además, se ha comprobado que entre la inmensa cantidad de información genética, el ser humano tiene genes para algunas patologías de conducta o incluso para el suicidio, ahí la situación se agrava.

Si yo tengo el gen de la depresión o el gen de la ansiedad, viene el quiebre y paso de tener una ansiedad funcional a tener una ansiedad patológica

LA CLAVE: IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO

El punto trascendental para entender y encontrar una solución a estos padecimientos está en identificar los factores de riesgo que muchas veces son confundidos por los médicos y se recetan tratamientos contra la migraña.

Hay que identificar factores de riesgo, si estamos hablando de depresión y empiezo a notar cambios en el sueño, si tengo trastornos de la alimentación, si tengo falta de energía, dificultad para concentrarme o se me empiezan a olvidar algunas cosas, o algunas molestias físicas, seguramente tengo que consultar a un médico para que me diga qué está sucediendo

Una vez identificados los factores de riesgo, no hay que restarle importancia al padecimiento como tal, al contrario, debe tratarse por un especialista porque las consecuencias pueden ser graves.

“Hay ciertas escalas que nos ayudan para que el paciente vea, de manera muy objetiva, cuántos síntomas tiene, a lo mejor de 10 cumple 8, ya caes en un Trastorno Depresivo tal vez leve en ese momento, y si yo aplico psicoterapia y tratamiento antidepresivo, en el transcurso de un mes o un mes y medio, el paciente va a estar funcional”, dice.

Si a ese paciente le digo que se regrese, que no pasa nada, dentro de dos meses podría volver con una depresión moderada y ya es un grado mayor donde la misma enfermedad genera sentimientos de culpa y se va gestando esta idea de ‘dejar de dar problemas’, y si no lo dice y lo empieza a gestar y se sigue deprimiendo, en un momento que esté solo lo planea y lo hace

PREOCUPA LA FALTA DE PSICOEDUCACIÓN

Tabúes, mitos o el “qué dirán” son algunos de los factores que persisten y agudizan la falta de psicoeducación entre la ciudadanía; un padecimiento de conducta hay que entenderlo y tratarlo como una enfermedad.

“En el momento en el que veamos la depresión y un trastorno de ansiedad como una enfermedad, en ese momento cambia la vida; con las adicciones es igual, ese cerebro está enfermo. Cómo pedirle que reaccione de manera normal cuando no está en las condiciones de funcionar de manera normal y el cerebro es la ‘computadora’ de todo”, dice.

Y a partir de ahí los escenarios pueden ser varios pero a ‘groso modo’ podríamos hablar de dos esencialmente.

“Si yo veo proyecto y esperanza de vida, tengo la posibilidad de que salga bien; si veo un paciente que todo hacia adelante está gris, no hay un mañana y no hay esperanza… está en una situación muy delicada y hay que cuidarlo, son los que afortunadamente están aquí con nosotros”, explica.

‘EL COACHING’, UNA APERTURA A PEDIR AYUDA

Si bien lo más recomendable es asistir con un especialista como un psiquiatra, hoy en día se pueden encontrar diversas terapias alternativas como el “coaching”, que en opinión de Meza Pérez no están mal, aunque tampoco son las ideales.

“Creo que el ‘coaching’ nos ha permitido tener mayor apertura para buscar este acompañamiento y pedir ayuda, como a perder el miedo a pedir ayuda y de alguna manera ‘trivializamos’ esta imagen que tenemos del psiquiatra”, dice.

Y es que debido al imaginario que se ha utilizado en el cine para describir a estos especialistas como si se tratara de verdaderos “científicos locos”, la realidad es una muy diferente a la que “Hollywood” presenta.

“Hay que ver a un psiquiatra como un médico especializado en conductas y emociones, aunque va más allá, debe enfocarse en el estudio de la persona, cómo está su área física, cómo está su sueño, su alimentación, su vida social”, concluye.

