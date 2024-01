Se cumplió el pronóstico: Kings of Leon abarrotan la Velaria en histórico concierto

León, Gto.- Se cumplió el pronóstico: este jueves se presentó con un lleno total la banda estadounidense Kings of Leon en el Foro Mazda de la Feria Estatal de León 2024.

La banda originaria de Nashville, Tennessee integrada por los tres hermanos: Caleb Followill (vocalista y guitarrista), Nathan Followill (baterista y coros) y Jared Followill (bajista y coros); así como su primo Matthew Followill (guitarra), saltó al escenario después de las 9:00 de la noche de la entre los gritos eufóricos de sus seguidores.

El espectáculo desató furor en los fans mexicanos, que vinieron desde varios estados de la república, solo para disfrutar el concierto gratuito en el Foro Mazda, esto luego de la última presentación del grupo en México dentro del Corona Capital en Guadalajara, en el año 2022.

Desde su anuncio como parte del line up de la Feria de León 2024, las redes sociales estallaron de emoción, fanáticos ansiaban su regreso a México y por primera vez pisan escenarios leoneses, incluso ante el cambio de dinámica para la entrega de pulseras, sus más grandes seguidores realizaron fila desde muy temprano, puesto que la fila comenzó desde antes de las 5 de la mañana, no importando que tenían que estar varias horas bajo los rayos del sol.

Cerca de las 8:00 de la noche, a través del voceo de la Feria y de las redes sociales oficiales, se mencionó que las pulseras se habían agotado e invitaban a disfrutar del concierto en el "Fan Fest", mismo que reunió a más de 2 mil personas.





SET LIST

El grupo cantó algunas canciones que son iconos mundiales, como "Crawl", "Taper Jean Girl" y "Revelry".

Los gritos y los celulares levantados predominaban durante la noche, tras el paso de canciones como "The Bandit", "On The Call", "Find Me", "Closer" y "Pyro", esta última cantada bajo luces rojas.

Los gritos de euforia se escucharon en todo el recinto, las canciones no pararon de ser coreadas.

"Radioactive", "Fans", "Back Down South", "Use Somebody", "Waste a Moment", "Bucket", fueron las siguientes en la lista.

"Knocked Up" y "Sex On Fire" anunciaban el término de la velada, las cuales resonaron entre el público, ya que fueron cantadas a todo pulmón.

Es de mencionar que la agrupación tendrá más presentaciones en México, puesto que hace algunos días se confirmó que reemplazarán a Paramore en varios festivales en México.