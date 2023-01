Kayla vino desde Dallas a festejar sus XV con su familia en Santa Rita

León, Gto., (OEM - Infomex).- Kayla Rita Fuentes, viajó con su familia desde Dallas, Texas, para celebrar sus XV años en compañía de sus familiares, todos oriundos de Rancho Santa Rita, San Francisco del Rincón.

La quinceañera nacida en Dallas, y actual estudiante de Secundary School, fue acompañada por su abuelito Don Rito Fuentes, quien la presentó ante su patrona la Virgen de Santa Rita, quien le ha ayudado en su andar por los Estados Unidos.

A Kayla la acompañó también su abuelita, la señora Mayela Fuentes originaria de Durango, así como su papá, Rito Fuentes, su mamá Mónica Villa y su hermana Kimberly de 11 años, además de primas nacidas en Texas.

Don Rito y su nieta fueron los anfitriones para recibir a los siete tíos abuelos y decenas de tíos y primos. Además, a Don Rito lo acompañó Don Arturo Cruz y su esposa Olivia Cruz amigos que tomaron el vuelo desde Dallas, lo mismo que Jesús Frausto y su esposa Alejandra Frausto también provenientes desde Dallas, compadres de Don Rito.

Desde la Ciudad de México acudió el contador Ubaldo Huerta, su esposa Diana Solano, su hijo Diego Huerta con su esposa Roxana Martínez, y sus nietas Ariadna y Alexa, amigos entrañables de Don Rito Fuentes.

Desde León acudieron al magno evento Juan José Lara y Abigail Fuentes, tíos de la quinceañera, así como Diana Elizabeth Fuentes madrina de cojín y su esposo Miguel Pérez. La señora Lupita Gómez fue la madrina de esclava.

También acudieron Jesús Orozco y la señora Ángeles Fuentes, primos de la quinceañera.

Hace una semana en Dallas, Kayla Rita celebró con sus amigos en su ciudad natal sus XV Años, donde tuvo 4 cambios de ropa, además amenizó la Sonora Dinamita a los 400 invitados, asi como una banda oriunda de la comunidad La Sandía de León, un imitador de Juan Gabriel, DJ local y un performance de robots de luces que gustó a los jóvenes.

Este sábado en Centro Fox, Rancho San Cristóbal, donde se realizó la comida para los familiares en México, amenizó el Mariachi Juventino, la Tambora los caprichosos y el DJ Paco González, ante más de 300 invitados.

Don Rito recordó que es gracias a los milagros, al cuidado y protección que ha tenido de la virgen de Santa Rita que logró ayudar a la construcción de la iglesia de la comunidad, de la cual salió a los 16 años para irse a trabajar a los Estados Unidos, donde 4 décadas después es empresario junto a sus hijos.

"Son muchos milagros los que he obtenido de mi madre desde el cielo y de la Virgen de Santa Rita, me han cuidado desde que me fui muy joven a cruzar a Estados Unidos", recordó con nostalgia el abuelo.

Don Rito lleva el nombre de su patrona gracias a que fue la Virgen de Santa Rita quien le cumplió el milagro a su madre, pues cuando nació Rito pidió que su bebé respirara, y de inmediato el bebe jaló aire y empezó a llorar, siendo el más pequeño de los 9 hermanos.

“Siempre he sentido que la iglesia de Santa Rita es mi casa, cada que vengo de Estados Unidos llegó a platicar con la virgen”, recordó con nostalgia el abuelo de la quinceañera Kayla, quien también lleva como segundo nombre Rita, en honor a su abuelo, su papá, y la que ahora también es su patrona.

Los Fuentes desde 1994 incursionaron en el mundo restaurantero en Dallas, Don Rito estuvo al frente de su negocio desde 1993 y tras 26 años de trabajo arduo, lo traspasó para dedicarse a la administración de salones de fiestas, junto con sus dos hijos y su esposa, quienes también ofrecen banquetes con cocina internacional Tex Mex, italiana. mexicana y americana.