Jovita agradece milagro a la virgen de Dolores

León, Gto.- La señora Jovita Frausto García cada año venera a la Virgen de Dolores, sus papás eran muy arraigados a la tradición, pero el motivo que hizo aumentar su fe, fue el día que Dios y “La dolorosa le regresaron el aliento a su hija.

“La santísima Virgen de los Dolores y Dios me hicieron el milagro de que volviera a vivir mi criatura porque se me murió en mi vientre”, dijo Jovita.

Jovita, apoyada de un bastón camina por las calles de zona centro con siete racimos de flores para colocarlos en su altar, únicamente fue a comprar las ofrendas a la virgen pues nunca olvida todos los milagros que le ha hecho a ella y a toda su familia, además, como agradecimiento regala agua a todos los que llegan a preguntar si “¿Ya lloró la virgen’?”.

El milagro de la virgen

Jovita en su vientre llevaba a su quinto hijo, en aquel tiempo no había ultrasonidos que le indicará el sexo de su bebé pero ella la llamaría Alma Delia, porque sentía que iba a ser niña.

Cuando fue a su última cita, un doctor particular que la atendía le dijo que su bebé ya no contaba con signos vitales debido a que no se le escuchaba el corazón.

Asustada fue con su hermana y le contó lo sucedido, le pidió que la acompañara al Seguro para que le realizarán una cirugía de emergencia pues su bebé había muerto en su vientre.

Local Flores para el altar de la Virgen de Dolores

Una vez que llegó al seguro, el doctor le confirmó que el deceso y enseguida la programó a una intervención quirúrgica, en ese momento invocó a Dios y a la Virgen de Dolores, con fe, humildad y amor les imploró que le dejara vivir a su bebé.

Cuando estaba a punto de entrar al quirófano, sintió como una rafaga de aire caliente comenzaba desde sus pies y subía hasta su vientre, en ese momento sintió latir el corazón de Dolores.

“Se la encomendé a Dios nuestro señor y luego a Nuestra Señora de los Dolores y nació con vida un Viernes de Dolores y su nombre es gracias al milagro. Ella se iba a llamar Alma Delia”, contó.

Ahora Dolores tiene 32 años y es una joven feliz y llena de vida. Jovita cada vez que mira a su hija ve el milagro de la virgen.