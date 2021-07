Jóvenes, los más propensos a enfermarse de Covid-19 en tercera ola

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Los jóvenes y las personas que no se han vacunado serán las más propensas a resultar contagiadas durante la tercera ola de Covid-19, que si bien en el estado aún no se ha manifestado con fuerza, estos sectores poblacionales son los que han protagonizado los contagios registrados en los últimos días en la entidad.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, exhortó a la población de 30 a 39 años a que si la vacuna ya llegó a sus municipios a que se la apliquen , lo mismo a las personas que por alguna razón no la han recibido a que acudan, pues aunque el estar vacunado no es sinónimo de no contraer la Covid-19, sí genera una mayor protección y que evitaría escenarios como estar hospitalizado o incluso perder la vida por la enfermedad.

“ Se han incrementado los casos , particularmente en la población joven, teníamos muchas semanas que no teníamos más de 100 casos por día, en este momento, en función de que estamos haciendo muchas pruebas, estamos identificando que es la población joven y que no está vacunada y que no usan cubrebocas por diversos motivos quienes se están contagiando,

“No son casos graves, lo cual no ha generado que se incremente de manera significativa la ocupación hospitalaria ni tampoco las defunciones, entonces parece ser en un futuro, mientras no se avance en la vacunación, en este grupo poblacional ellos pueden ser hasta cierto punto los más expuestos”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato, quien reiteró el exhorto a vacunarse, sobre todo porque hay casos de personas que no han querido vacunarse porque o no les gusta la marca de la dosis o bien, porque simplemente no es algo que les llame la atención.

Apenas el miércoles fue reportado el deceso de una joven irapuatense de apenas 27 años, lo cual habla de que el virus está actuando con fuerza en la población juvenil, con lo cual se rompe la creencia de que la Covid-19 sólo afectaba a adultos mayores.

Daniel Díaz Martínez reconoció que hay un incremento en la demanda de pruebas para detectar la Covid-19 y hasta el jueves por la tarde eran 912 casos en investigación.

“Hay un incremento en la demanda para hacer pruebas, por eso es que tenemos pacientes en investigación, el porcentaje de positividad se ha incrementado un poquito, no se ha incrementado el porcentaje de ocupación hospitalaria, que permanece en 6%, tenemos 41 pacientes hospitalizados confirmados para Covid, 23 de ellos conectados a un ventilador”.

El Secretario de Salud de Guanajuato dijo que aún se sigue estudiando el comportamiento del virus que causa la Covid-19 y recordó que en julio del año pasado se tuvo el primer repunte de casos, lo que haría pensar que éste es estacional, por lo que llamó a no relajar las medidas sanitarias para evitar rebrotes como ya se vivieron en aquel mes y diciembre y enero pasados.

“¿De qué dependerá eso? De que los ciudadanos acudamos a vacunarnos y desde luego que vacunados o no utilicemos permanentemente el cubrebocas, ventilemos muy bien los espacios en donde estamos laborando o conviviendo, el lavado frecuente de manos y evitar el contacto físico para evitar la diseminación.

“Nosotros estaremos haciendo la vigilancia epidemiológica, la investigación incluso sobre las variantes que existen, pero es muy difícil decir si va a durar un mes, dos meses, tres meses, porque eso dependerá en gran medida del tipo de variante de virus que esté circulando, pero sobre todo del comportamiento social que debe ser muy responsable y aplicar estas medidas sanitarias de manera permanente”.