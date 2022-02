Jóvenes leoneses competirán en robótica

León Gto.- “Tecnolions” ya se encuentra en preparación para su próxima competencia nacional que se llevará a cabo el 11 y 12 de marzo, bajo la temática “Cargo Connect. La conexión del transporte”.

El equipo ahora deberá elaborar un proyecto de investigación que identifique y resuelva un problema actual con la temática de la temporada 2021 - 2022, mediante programación, diseño y construcción de un robot basado en piezas LEGO, mismo que tiene que ser capaz de superar el mayor número de pruebas establecidas sobre una lona de competición.

Pablo, María, Martín, Gaby, Oswaldo y Natalia, han dejado el nombre de León en alto, ya que todos ellos pertenecen al equipo “Tecnolions” el cual participó en una de las competencias de robótica más importantes: First lego leagues México, donde obtuvieron el pase nacional.

En entrevista exclusiva para el Sol de León, los estudiantes leoneses que obtuvieron su pase al evento nacional de robótica educativa Torneo virtual First Lego League “Game changers”, platicaron sobre los retos que se enfrentaron, malas decisiones y como encontraron la motivación para siempre seguir adelante.

FIRST LEGO LEAGUE “GAME CHANGERS”

Hay que mencionar que First Lego League es un movimiento que fomenta la robótica y programación educativa en más de 110 países con aproximadamente 480 mil participantes, mediante una competencia basada en armar y programar un robot, además de desarrollar un proyecto de impacto en sus comunidades, mismo que presentan el día de la competencia ante un jurado.

Previo a su participación, el representativo estatal, los participantes recibieron orientación, capacitación, equipamiento y el acompañamiento necesario para tener un desempeño exitoso. Todo esto siempre en compañía de asesores.

Los estudiantes presentaron su proyecto y participaron en la competencia del robot en una plataforma virtual que les permitió ser parte del evento. Y tras dos días de competencia, en su totalidad las y los estudiantes fueron reconocidos por su entusiasta participación y el invaluable impacto de sus proyectos.

TECNOLIONS

Todos los integrantes de Tecnolions pertenecen a distintos grupos, nadie se conocía, por lo que además de generar un equipo de trabajo, al mismo tiempo se forjó una amistad, esto los hizo divertirse y disfrutar de la competencia.

“Participar fue todo un reto, primero no sabíamos nada del concurso, no sabíamos tampoco programar todo eso de presentaciones, más que nada fue un impacto ahí el demostrar nuestras capacidades, encontrarlas y llegar a un triunfo”, mencionó Martín.

Aunque, también platicaron que una de las más grandes dificultades que el equipo pasó fue el iniciar con un robot, el cual ya no podía concursar, por lo que tuvieron que volver a empezar, ya que el primer robot no funcionaba del todo bien, por lo que buscaron otros fondos, un patrocinio e iniciar de cero.

“Era mucho estrés, por qué a pesar de que éramos aficionados, a parte del estrés no sabíamos nada bien, si fue un poco difícil pero con el tiempo la convivencia entre equipo fue mejorando”, recordó Pablo.

“Fue difícil eso porque teníamos que aprender a utilizar los software, y no le entendíamos del todo por cómo se veían, ya que eran muy arcaicos. Entonces con eso sí se nos dificultó y nos estresabamos mucho aprendiendo, pero con el tiempo con la unión del equipo y los patrocinios logramos salir adelante”, agregó Martín.

ROBOT

En cuanto al robot utilizado para sus competencias, fue realizado con un diseño cuadrado, que le permite dar giros con bastante precisión al tener brazos y aditamentos, mismos que le ayudan a cumplir distintas misiones, distintas rutas de una misma vez, ya que también fueron agregados sensores para darle estabilidad.

Mientras que la cuestión física pasó un poco a segundo plano, después de ver los errores con el prototipo anterior, en este nuevo proyecto se estudiaron varios diseños.

“Ya con nuestras experiencias de la temporada pasada no sentimos más preparados, más seguros, más listos de lo que estamos haciendo, por qué ya tenemos esa competencia de experiencia y nos quedamos con todo lo bueno y lo malo hay que mejorarlo y en ese proceso nos encontramos, en mejorar todos nuestros errores y mantener todo bien, ya teníamos un robot fijo, aprendimos de nuestros errores y los convertimos en nuestras fortalezas”, mencionó Oswaldo.

“Simplemente fue la amistad que se fue forjando en el equipo, que nos llevábamos súper bien, entonces no solo era el venir a hacer el trabajo, si no el venir a convivir y venir a divertirte”, agregó entusiasmada María.

PREMIO

El equipo concluyó en que al ganar la primera competencia sintieron una gran satisfacción, luego que todo su esfuerzo llegó a una recompensa; la euforia se hizo presente en los campeones nacionales.

“Nos dio mucho gusto a todos ya que después de que estuvimos conviviendo durante toda la temporada, logramos obtener ese premio a base de todo nuestro esfuerzo y la unión que tenemos. Después de todo esto concluimos en esto, ser campeones nacionales, que nos permite y nos hace lo que es un equipo, más allá de la competencia, más allá del trabajo, somos grandes amigos y por eso es este trofeo”, dijo Oswaldo.

Ahora los jóvenes se encuentran motivados y con un gran entusiasmo, por lo que mandaron un mensaje a todos esos niñas, niños y estudiantes para que no abandonen sus sueños.

“No tengan miedo a nada, al fin y al cabo se van a llevar muchas amistades y muchos momentos buenos, salgan adelante, no importa si no tienen conocimiento, eso se aprende, es lo de menos, nosotros iniciamos aquí sin saber nada, sin tener idea ni siquiera de era la competencia y poco a poco fuimos aprendiendo, fuimos avanzando. Si les gusta atrévanse a hacer todas estas cosas que les gustan y no se dejen caer por los comentarios, por el no puedes, ustedes atrévanse y lo van a poder lograr”, mencionó el equipo.