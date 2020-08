Jóvenes consideran adecuada la decisión de cancelar el Grito

León, Gto.- La cancelación del Grito de la Independencia el próximo 15 de septiembre en la Plaza Principal del municipio de León, es algo que los ciudadanos consideraron necesario; se quedarán en casa ya sea para convivir con su familia pero no festejarán con noches mexicanas, para evitar contagios.

El día viernes fue dado a conocer a través de un comunicado oficial que La Dirección de Salud Municipal de León manifestó que ante la recomendación de la autoridad estatal de Salud y bajo el ordenamiento Ayuntamiento para cuidar la salud de los leoneses se tomó la decisión de cancelarlo; además del tradicional desfile del 16 de septiembre.

Ante esta situación nunca antes vista en la historia moderna de la ciudad, los ciudadanos expresaron su opinión:

“Es una buena opción para evitar más contagios en la Zona Centro ya que es uno de los epicentros de la ciudad que presentan mayor número de contagios, ese día me voy a quedar en casa con la familia sin hacer nada realmente”. Ramón. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública.

“Además de que casi no acudo a esos eventos, que prevenirse ahorita son cosas sumamente necesarias y considero que mucha gente ni lo hace por la historia o lo que realmente representa, no más vienen a hacer relajo al centro ese día, en casa y con la familia haremos la típica cena”. Francisco de ocupación empleado.

“Por la situación y la emergencia sanitaria que se ha vivido en México y sobre todo en León me parece la opción más lógica, siempre habrá gente que no esté de acuerdo pero todos debemos cooperar para salir de esta situación, ese día no acostumbramos a hacer nada en casa, siempre es así”. Diego Ingeniero en Sistemas.

“Así como están las cosas está mejor, todos tenemos familiares grandes, yo aún tengo a mis abuelos y le pregunto a la gente si no le dolería que falleciera uno de ellos por esta causa, pido a la gente que se cuide, no haremos nada en esta ocasión en mi domicilio”. Daniel de ocupación obrero.

“Por la situación de Covid-19 está bien y como se hace aquí es más peligroso, estamos en semáforo pero eso no significa que tengamos demasiadas libertades, si seguimos así cuidándonos puede que todo cambie, mientras está bien que no se haga, en casa si hacemos una comida, pero en será solo de pocos invitados. Bruno de ocupación estudiante de Preparatoria.