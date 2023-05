Jóvenes alegres de ya no usar cubrebocas

León Gto.- Luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS), levantara la emergencia internacional por la pandemia de Covid-19, tras poco más de tres años, los cubrebocas fueron una herramienta esencial para prevenir la propagación del virus, sin embargo hubo generaciones que se negaron a usarlas.

El uso de cubrebocas ha sido una de las medidas que las autoridades se enfocaron en recomendar, con la principal intención de prevenir el contagio y la propagación del Covid-19, sin embargo, no todas las personas han seguido esta medida con la misma responsabilidad y conciencia.

"A mí me dio Covid y me dejó secuelas, por eso aunque digan que no hay emergencia yo voy a seguir cuidándome, porque fue muy feo lo que viví y no quiero que vuelva a pasar, además que me acabe mis ahorros y todavía hasta mi familia se endeudó", comentó Daniela Rodríguez de 50 años de edad.

Mientras que muchos adultos mayores han tomado medidas de precaución y han adoptado el uso de cubrebocas de manera responsable, muchos jóvenes mostraron actitudes menos comprometidas.

"Ya era hora de que quitaran el cubrebocas, de hecho ya hace mucho que no lo uso, porque no me gusta traerlo, es muy estorboso y no te deja respirar, de hecho casi no lo use y nunca me enferme", comentó Moisés.

Aunque existen algunas excepciones, en su mayoría, fueron los adolescentes y adultos a quienes se les apreciaba por las calles sin el uso de esta medida sanitaria. Durante la pandemia se escuchaban comentarios por parte de los jóvenes, quienes argumentaban que tenían menos probabilidades de desarrollar complicaciones graves por la enfermedad, por lo que tomaban el Covid-19 como una gripe más.

La resistencia o indiferencia a esta medida de salud, fue argumentada que les resultaba incómoda, innecesaria, con la que se les dificultaba hablar o que afecta su imagen personal; por el contrario, las personas de la tercera edad, que eran uno de los grupos más vulnerables ante el virus, adoptaron el uso de cubrebocas como una forma de protegerse

"En mi familia si pegó gacho la pandemia, perdimos a mi mamá después de varios días que estuvo internada, fueron momentos muy difíciles porque no nos dejaban entrar a verla, no nos pudimos despedir. No es algo que me guste recordar pero así sucedió, que bueno que ahorita ya no está tan fuerte", recordó Regina Avalos de 30 años.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, después de que este jueves se reuniera el comité de emergencia del organismo para analizar la actual situación de la pandemia, que en más de tres años ha afectado al menos a 765 millones de personas y ha causado la muerte de unos 20 millones, anunció la decisión de levantar la emergencia internacional.

Donde dejó en claro que esta decisión no significaba que el Covid-19 haya dejado de ser una amenaza, ya que todavía es causa de muerte en el mundo, registrando una cada tres minutos.

"Miles de personas en el mundo siguen luchando por su vida en unidades de cuidados intensivos y otras sufren los síntomas postcovid. Lo peor que los países podrían hacer ahora es utilizar esta noticia como excusa para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que han construido o enviar a la población el mensaje de que no hay que preocuparse ya", advirtió.