Invierten 7.5 mdp para la Casa del Notario en Guanajuato capital

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- El gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo afirmó que se terminaron aquéllos años en los que el Ejecutivo Estatal, con su dedo, señalaba quién podría y quién no podría ser notario en Guanajuato. “Hoy, son otros tiempos, y lo que requerimos son procesos que garanticen que lleguen personas capacitadas a tener la fe pública en nuestro estado. Será un proceso ejemplar a nivel nacional”.

El gobernador Diego Sinhue dijo que se terminó aquél tiempo en que con dedazo se otorgaban los fiats de notario.

Durante la inauguración de la nueva Casa del Notariado, que tuvo un costo de 7.5 millones de pesos, a la que asistió el presidente nacional de los Notarios Públicos, Guillermo Escamilla, el gobernador hizo referencia a la nueva Ley del Notariado. “Que va a eficientar y ampliar el personal en el tema de registros, tener más capacidad institucional para responder a los ciudadanos”.

Señaló que en el tema de los nuevos exámenes de oposición que habrá para las nuevas notarias, “ya hay un acuerdo que se firmará con Transparencia Mexicana y con el CENEVAL, para la aplicación del examen en conjunto con la Universidad de Guanajuato y lo haremos con el Colegio de Notarios y el Gobierno del Estado, todos estos entes sumados a que sea lo más transparente y justo posible”.

Con una inversión de 7.5 millones de pesos, notarios cumplen sueño de tener su casa en esta ciudad, la cual fue inaugurada ayer.

El Ejecutivo reiteró que este mecanismo será un ejemplo a nivel nacional, “y seguramente se replicará en otros estados”.

El mandatario destacó la participación ciudadana como parte del Estado de Derecho para el progreso de Guanajuato, y con el Colegio de Notarios del Estado, que preside Alejandro Lara Rodríguez, ha sido punto clave el trabajo en conjunto y la participación con el gobierno estatal.

“El Estado de Derecho implica seguridad, justicia, derechos humanos, legalidad y todo el andamiaje institucional que conforma a Guanajuato, con reglas claras como sociedad. Hay que seguir con la línea de la legalidad y de cuentas claras”, concluyó.

Hay 194 vacantes

Por su parte, en entrevista por separado, la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, señaló que los primeros exámenes preliminares para los aspirantes para poder estar en la siguiente etapa.

Dijo que actualmente se cuenta con 242 notarios públicos en activo y se cuenta con 194 vacantes. “Esto no implica que no necesitemos más, puede que estas vacantes crezcan porque la necesidad es más grande, no sólo llenar las 194, sino más notarías en algunos municipios, particularmente en las zonas de los Apaseos y San Miguel de Allende, que tienen una alta demanda de notarios, puede ser que ahí se incremente y se hará un estudio en este particular”.

Recalcó que lo que le pidió el gobernador es que el proceso sea abierto, transparente, que pueda participar cualquier ciudadano, que tenga los requisitos y la preparación académica.

Refirió que la reforma a la Ley Notarial del Estado recién aprobada por el Congreso Local. “Está pensada para que cualquier profesional del derecho, con experiencia y su licenciatura, preparación y su especialidad en materia notarial, puede participar en el proceso”.

Aceptó que hace varios años la Notaría se podía heredar y con el cambio que se da a la ley no hará posible que se entreguen los fiats a familiares de los titulares, “y el proceso que nos ha encargado el gobernador es abrir el proceso, será transparente”.

Los tiempos

García Muñoz Ledo comentó que se requería la reforma a dicha ley para comenzar el proceso, “y a la par estuve en la Ciudad de México, con Eduardo Bojórquez, de Transparencia Mexicana, y con la Junta de Gobierno de CENEVAL, a efecto de que pudiéramos firmar algunos convenios”.

Para ello se conformarán equipos de trabajo y comités de evaluación donde se establecerán los tópicos a evaluar.

El primer examen que se tendrá que aplicar es el de aspirantes y Transparencia Mexicana participará como observadores y habrá un jurado de varias universidades del estado.

Este se realizará en el primer trimestre del año entrante y a más tardar para marzo o abril se podría sacar el primer examen para que después se empiece con el proceso para la entrega de los Fiats.

Los notarios auxiliares no tendrían que presentar su examen de aspirantes, se necesita primero hacer el examen de aspirantes para tener un grupo de aspirantes junto con los notarios auxiliares y se prevé que para junio o julio se puedan entregar los fiats, antes de que empiece el proceso electoral, que será en septiembre.