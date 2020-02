Investigan a policías por acoso callejero

De comprobarse que elementos de Policía Municipal incurrieron en el delito de acoso callejero, serán castigados, al actuar mal en sus protocolos, aseguró Mario Bravo Arrona, Secretario de Seguridad Pública de León.

Abordado en Palacio Municipal, el funcionario indicó que la comisión de Honor y Justicia de ha dado inicio a la investigación y tachó como “un acto reprobable” lo que se presume cometieron los uniformados.

De acuerdo con la denuncia presentada por Marina N en la Secretaría Técnica de Honor y Justicia fue a las 11:30 horas del martes 25 de febrero que interpuso su queja con folio 37/02/2020 POL, al sufrir faltas de respeto por parte de cuatro elementos de la dirección de Seguridad Pública Municipal quienes le gritaron: “mamacita, rica, sabrosa” entre otras cosas.

La afectada destaca en una denuncia pública que realizó en las redes sociales, que todo ocurrió al caminar por el la calle Madero y Hermanos Aldama frente a una paletería.

El texto de la publicación en redes es el siguiente:

“El día de hoy al llegar a mi trabajo y caminar por el Centro escuché a unos hombres gritarme “mamacita, rica, sabrosa” entre otras cosas, lo triste fue que eran 4 policías, por lo cual en mi indignación me regrese a decirles que yo no era un objeto que estaban para cuidarnos y no para hacernos sentir peor.

“Al llegar al despacho mi socia me dice que a ella le paso lo mismo, en una indignación furia de mi hermana y mía fuimos a presentar una denuncia en contra de los oficiales ya que en el camino los encontramos y aunque corrieron a uno lo alcanzamos y nos dio sus datos más a fuerza y con su respuesta de que como sabía yo que era yo a la mujer que le gritaban.

“Luchemos por calles, trabajos y una sociedad segura”.

“No pertenezco a ningún partido solo nací mujer soy orgullosa de serlo.”, termina lo emitido por la Mariana N.