Investigan 10 casos de parálisis facial para descartar que sea meningitis

León, Gto. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo que la delegación del IMSS en la entidad los alertó sobre 10 casos de pacientes con parálisis facial detectados durante el último mes. Aseguró que serán investigados para descartar que tenga relación con el brote de meningitis en Durango.

La meningitis es una enfermedad bacteriana que está impactando en el estado norteño, de acuerdo a información oficial ya fallecieron 18 personas y 60 más han sido afectadas. Díaz Martínez informó que hasta el momento se desconoce la causa de la enfermedad y no se ha confirmado ningún caso en Guanajuato .

“El día de ayer en la noche el Instituto Mexicano del Seguro social nos reporta de manera atípica casos de parálisis facial que no sabemos si tiene alguna relación. Entonces vamos a investigar lo que está pasando, no tengo más datos, hoy mi coordinador de salud pública tendrá una reunión. Casos de meningitis como tal yo no podría asegurar que tengamos en el estado”, dijo

El secretario de Salud dijo que la finalidad no es alarmar a la población, pues no es una enfermedad transmisible. La línea de investigación hasta el momento va dirigida a una anestesia regional que se aplicaron algunos pacientes afectados antes de entrar a una cirugía.

El médico calificó la enfermedad como “rara”. Ante esto, aseguró que la van a investigar ya es que preocupante lo que está pasando en el norte del país.

“Un comportamiento muy raro, muy atípico, hay que decirlo así, esa es la palabra en salud, pero tenemos que investigarlo. No es transmisible y es lo que vamos a investigar, todos los pacientes que han resultado positivos tienen un antecedente quirúrgico y para poderlos operar creo que todos recibieron anestesia regional, parece que hay que investigar de alguna manera la anestesia que se utilizó o que no haya habido alguna contaminación en la técnica, no se sabe”, agregó.

Dijo que en el caso de Guanajuato la investigación va por el mismo rumbo, conocer si a los pacientes con dicha parálisis se les aplicó la misma anestesia regional previo a entrar a cirugía. Además de conocer sus características como sexo, edades, rango de edad y antecedentes médicos y clínicos.

Cofepris hizo el comunicado a nivel nacional desde hace un mes y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell ya se encuentra en Durango atendiendo de manera personal los casos de meningitis.