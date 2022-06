Investiga alcaldesa supuesto caso de abuso a una joven por parte de policías

León, Gto.- Una usuaria denunció en redes sociales que su amiga había sido abusada por elementos de la corporación de policía, por lo que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez habló personalmente con el Fiscal General Carlos Zamarripa para ofrecerle información necesaria para que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias.

La presidenta municipal dijo que está en la mejor disposición para poner a su disposición tanto en tema de tecnología como de cámaras y GPS para que pueda hacerse la investigación.

“Es lamentable y repruebo que existan este tipo de situaciones, desde el día de ayer cuando tuve información a través de las redes porque (la publicación) la subió una persona que al parecer no es quien recibió la agresión, tuvimos contacto con ella”, precisó.

Mencionó que la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Mónica Maciel Méndez Morales mantuvo contacto con la presunta víctima a través de whatsapp, también la alcaldesa platicó ayer con la presunta víctima, le ofreció su apoyo y acompañamiento.

“No tenemos aún información de quién o qué corporaciones en el caso de que haya sido porque recordemos que es un punto donde convergen diferentes corporaciones y aparte también hay guardias de seguridad privados”, recalcó.

Indicó que quien haya sido, no tiene derecho a hacer este tipo de situaciones a ninguna mujer y no quisiera que alguna estuviera expuesta a esto.

“De corazón nosotros las vamos a estar acompañando, ahora sí que estamos implementando nuevos mecanismos, tanto al interior como al exterior con temas de prevención tenemos (el programa) Mujer a salvo que ustedes ya lo conocen y hemos estado recibiendo muchas mujeres en esa situación. Se busca acompañarlas de manera integral”, explicó.

Indicó que en los comentarios de mujeres señalan que las han abordado, pero no han manifestado un abuso directo, los fines de semana hay diferentes operativos por temas de seguridad.

“A mi me han hecho el alto la propia Guardia Nacional, el propio Ejército cuando circulamos y estamos en operativo en las noches, me he parado, revisan y no hay ningún problema. De manera personal a mi me ha tocado”, compartió.

Lo importante es coadyuvar con la autoridad, pero si hubiera algún tipo de falta o exceso de la autoridad, pidió que denuncien para actuar en consecuencia.

Enfatizó que no permitirá que ocurran estos hechos porque su obligación es cuidar a la gente y si hay algo dentro de la Corporación de la Policía tomará las medidas necesarias “no me ha temblado la mano para tomar medidas en caso de que haya alguna falta”.

Gutiérrez Campos ha acudido personalmente a platicar con los elementos de la Policía Municipal tanto de cadetes como los que están en activo para sensibilización, se les dan materias de derechos humanos.

“Espero que se empiece a cambiar la cultura hacia el interior de la propia corporación, lo que también es importante es que tenemos muy buenos elementos y que por un hecho no todos están en el mismo supuesto. Quien haga algo se le tiene que castigar con mano dura, en esto no podemos ser permisivos y eso se los he demostrado que lo he hecho, tenemos que seguir capacitando y buscar mecanismos para que puedan estar denunciando”, declaró.

Finalmente informó que de las 300 bajas de elementos de la Policía Municipal las causas son diversas y se realiza un análisis de manera exhaustiva y se realizará una depuración de manera estratégica.