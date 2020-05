Invade el silencio alrededores del Hospital Covid

En la calle 20 de Enero de la colonia Obregón, donde está instalado el Hospital Estatal de Atención Covid-19 de León hay poco movimiento de ambulancias, de pacientes o familiares de personas contagiadas por el coronavirus.

A dos meses de la apertura del nosocomio para dar la atención solo a pacientes con esta enfermedad, la zona continúa con días y noches en silencio, desde que cerró sus puertas como Hospital General de León, el año pasado.

En una soledad que atrapa, los comercios cerraron sus puertas y solo algunas funerarias siguen en servicio pero a puerta cerrada, siguen los protocolos de sanidad para la atención al cliente.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Se alistan los centros comerciales

Como si se tratara de una “Zona Cero”, el silencio y la calma invaden el lugar; no hay mucho tráfico vehicular ni peatones por las viejas calles que alguna vez albergaron al HGL. Algunos conductores paran y observan el lugar pensando en quién puede estar ahí adentro... inmediatamente se retiran por vialidades aledañas, pues las que rodean el Hospital Covid están cerradas.

Un en vallado de varios metros de largo sigue instalado y solo se mueve para darle paso ya sea a una ambulancia o a la oruga de la Línea 2 del SIT que no modificó su recorrido en dirección a la Zona Centro.

El paso a pie sigue abierto en estrecho camino que atraviesa el jardín y que conduce a la 20 de Enero. A pie se puede pasar exactamente por enfrente del Hospital, pero son pocos los gustan de hacerlo.

Ahí pocos negocios siguen en abiertos, todos relacionados a cuestiones médicas como un laboratorio médico o una farmacia, pero de clientes, ni hablar.

“Yo no he visto mucho movimiento desde que esto empezó. Los comercios no han vuelto a trabajar y la gente ya está cansada, espero que ya todo vuelva a la normalidad”, indicó Martín, vecino y comerciante de la zona.

En la entrada principal al espacio médico, el personal sale del lugar con cubrebocas, guantes, trajes y caretas. A un costado se abre un portón y salen dos camiones con elementos de la Guardia Nacional que rápidamente se retiran del lugar igual que todo aquel que pasa por ahí.