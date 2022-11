Interés partidista deja a Guanajuato e Irapuato sin clínica del IMSS: Navarro Saldaña

GUANAJUATO, Gto.- El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña lamentó que el gobierno federal haya dejado fuera a la capital del estado e Irapuato para la construcción de una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aseguró que la decisión tomada obedece a intereses partidistas, ya que al no ser ninguno de los municipios antes mencionados de afiliación Morenista, no sé favoreció con el proyecto, pese a la importancia que el proyecto demanda, sostuvo. Y es que luego de que Zoé Robledo Aburto

Director general del IMSS dio a conocer que el municipio de Salamanca sería la sede donde se edificaría el complejo médico, para el cual también competían Guanajuato e Irapuato, Navarro Saldaña calificó la decisión como "una tomada de pelo".

E incluso manifestó que los trámites que los tres ediles realizaron, en el caso de Guanajuato y su homóloga de Irapuato, se trataban de tramitologia "innecesaria", ya que con anterioridad el proyecto "se sabía se asignaría al municipio de Salamanca" por que es a fin a la 4T.

"Se los dije, la clínica no llegaría a Guanajuato, ni a Irapuato. ¿Porqué?, Por nuestra afiliación política.

¿Que quería Zoé Robledo?, incrementar los terrenos o la situación patrimonial del seguro social, eso era lo único que él pretendía, ni modo no se pudo, no le interesamos. Guanajuato capital no le interesa al gobierno federal, no le interesa y seguiremos trabajando con el gobernador del Estado, que es nuestro mejor aliado”, sostuvo.

En tanto, adelantó que en el caso de la clínica del IMSS en el Cantador sus instalaciones ya están rebasadas, además de que el deterioro con los años ha aumentado sus riesgos de colapso.

En ese sentido, sin especificar a qué revisiones advirtió que en las competencias municipales habría que revisarse su continuidad.