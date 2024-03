Instancias infantiles insisten en aplicación de educación inicial

Guanajuato, Gto. La comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Guanajuato, se reunió con la Asociación Estatal de Estancias Infantiles SISEIN, con el objetivo de analizar la propuesta para formalizar la implementación del Sistema de Educación Inicial y que sea una obligación para los niños de cero a seis años.

Local Luis Ernesto no pedirá licencia para apoyar en campaña de Ale Gutiérrez

Sin embargo, durante la mesa de trabajo, la asociación reveló que ha sido víctima de extorsiones en algunas de las instancias que tienen en el estado de Guanajuato.

Jesica Cobián, secretaria del organismo, aclaró que es complicado hablar del tema y dar detalles pues la problemática que enfrentan es el cobro de piso, siendo en los municipios de mayor incidencia delictiva, donde más han registrado esos casos.

“Son llamadas de teléfono incluso con amenazas que nos dicen: se dónde vives, dónde tienes tu casa, donde tienes negocio o dicen que es su zona y toca dar un pago de semana, cuando no tenemos ni debemos prestarnos a una situación así y no las hemos pagado y lo estamos tratando con los municipios, y no podemos profundizar porque todavía no tenemos una reunión estatal”.

Otro de los problemas que revelaron que enfrenta la asociación es un acoso por parte del Sistema DIF nacional, quienes buscan introducir en sus estadísticas a los menores que se cuidan en las instancias infantiles de la asociación.

La presidenta de la Asociación Estatal de Estancias Infantiles, Belén Ramírez, dijo que incluso se han metido a sus espacios utilizando la fuerza pública de seguridad con tal de tenerlos en sus listas de beneficiarios.

“Por parte del DIF nacional, aunado de que está ejerciendo muchas denuncias con Protección Civil diciendo que no cumplimos con los protocolos, y no tenemos problema que vayan y visiten porque estamos en regla, pero la cosa es que estas circunstancias, que podrían ser personales, alejan al personal de verdaderas emergencias para entrara a nuestros espacios porque no los dejamos entrar”.

Dijo que, mientras no exista un convenio con el DIF nacional, no se les permitirá estar en su padrón, porque solo quieren las cifras y no hay apoyo.

Local Estoy lista para competir con quien ponga cada partido: Alejandra Gutiérrez ante cambios en Morena

Finalmente, reiteraron que, además de esas cuestiones, seguirán trabajando en el estado de Guanajuato para que sea una obligación de Ley contar con el Sistema de Educación Inicial y que todos los menores de cero a seis años cuenten con esta educación sin que sea opcional del padre de familia.

Por su parte, el presidente de la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, David Martínez Mendizábal, dijo que el objetivo es tener la propuesta a más tardar en dos meses y subirla al Pleno, donde se conocerá si realmente todos los diputados están a favor de atender las estancias infantiles, apoyar su trabajo y garantizar la educación inicial para todos.