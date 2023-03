Inseguridad no inhibirá llegada de turistas a Guanajuato: Álvarez Brunel

León, Gto.- Ante la llegada de eventos internacionales como el Rally y la Semana Santa a Guanajuato donde se esperan más de 400 mil visitantes en cada uno de ellos, el secretario de Turismo estatal, Juan José Álvarez Brunel, aseguró que la situación de inseguridad por la que está pasando el estado no inhibirá la llegada de turistas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

"No, no lo va a inhibir, estamos especulando y no especulemos, hagamos más bien el trabajo que nos corresponde a todos y trabajemos para poder traer al turismo y al visitante con esta tranquilidad. Ya lo comenté, estamos esperando unos 300 mil visitantes y una derrama económica de 400 millones de pesos", dijo.

El funcionario comentó que sin duda alguna la situación "mete ruido" y es precisamente lo que se tiene que mitigar.

Esto luego de que se le preguntara sobre los robos constantes que continúan en la carretera León-Lagos de Moreno derivado de que la mañana de este miércoles el trabajador de una empresa de cacahuates sufriera un intento de asalto.

Automotriz Prueban autos con el Monday Test del Rally Guanajuato México [FOTOS]

Sin embargo, Álvarez Brunel aseguró que por su parte sólo ha recibido máximo dos reportes sobre este tema.

"A nosotros lo que nos dicen los que están en las carreteras continuamente lo transmitimos a la Secretaría y yo les diré que en el año ellos me habrán dado uno o dos, puede ser, el último fue a principios de marzo (...) Acuérdense que siempre hay un operativo donde se coadyuvar el trabajo no solamente con el estado sino también con los Ángeles Verdes y la Guardia Nacional, estoy cierto que sobre esa mesa estará poniéndose el hecho de que habrá que tener estos refuerzos", agregó.

RALLY EN ROMITA

En cuanto a la realización del Rally en el municipio de Romita, dijo que los organizadores siempre han tenido el apoyo por parte de las autoridades de seguridad para evitar cualquier suceso como los que han ocurrido recientemente en dicho municipio.

“La organización que tienen los organizadores del Rally directamente con los municipios y la Secretaría de Seguridad Pública va precisamente para salvaguardar la tranquilidad de todas las personas que estamos disfrutamos estos días de este gran evento automovilístico (...) No me han mencionado quejas, ellos han mencionado que siempre han recibido de la Secretaría de Seguridad Pública el apoyo tanto de los municipios participantes como del estado. Conmigo no se han acercado", añadió.