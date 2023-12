Inseguridad amenaza con obstaculizar inversiones extranjeras

León, Gto.- A los empresarios del sector de la proveeduría les preocupa que la inseguridad que se vive en carreteras del estado de Guanajuato obstaculice las inversiones extranjeras.

Así lo dio a conocer Fernando Padilla Padilla, el presidente de Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (Apimex) quien refirió que los encargados de definir la estrategia no están entregando resultados.

“La inseguridad es algo que ya rebasó cualquier lógica y necesitamos gente con acción y decisión que también se articule. La estrategia de no hacer nada no funciona, se debe coordinar a través de las policías municipales, estatales, Guardia Nacional algo en conjunto efectivo pero es urgente, nosotros también hacemos un llamado a las autoridades no solo para la inseguridad sino para la atracción de inversiones”, indicó.

Fernando Padilla dio a conocer que en reuniones con los inversionistas extranjeros señalaron que dicha inconsistencia les preocupa y en el caso de empresas, ya sean Chinas o de Estados Unidos, que busquen instalarse en el Bajío las malas noticias puede mermar su estadía aunque la ubicación geográfica sea la mejor.

“Han reportado, robos, extorsiones, pero una empresa de Estados Unidos que está buscando proveeduría de la industria aeroespacial nos dijo que le acaba de llegar un boletín que les llega directamente de su corporativo que hoy no debo viajar en carretera a Guadalajara ¿Qué información tienen ellos que no tengamos nosotros, pero el hecho de que les llegue ese tipo de boletines a los empresarios es preocupante porque nos dijo si no puedo ir a trabajar de León a Guadalajara porque no hay seguridad, ¿a qué vengo?”, recalcó.

Asimismo, explicó que en cuanto a paquetería hay zonas en las que ya no entran los conductores por temor. Por otro lado, dijo que es difícil medir la inseguridad porque no todos los empresarios denuncian los hechos ilícitos pero es una realidad que se está saliendo de control.

“Los extranjeros sí llegan aquí y no encuentran seguridad para ellos ni para sus colaboradores por más económicamente atractivos que seamos no se van a venir. Nosotros desde el empresariado no podemos definir una estrategia porque no tenemos el conocimiento, pero los encargados de definir la estrategia no están entregando resultados, lo que nosotros buscamos es que diseñen”, concluyó.