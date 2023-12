Afecta imagen de seguridad a sector hotelero de León en eventos como el FIG: Eduardo Bujaidar

León, Gto.- El sector hotelero de León hizo un llamado a las autoridades locales y a las y los candidatos de las próximas elecciones para que resuelvan el tema de la inseguridad que azota a la entidad tras el asesinato de los cinco jóvenes en Celaya, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, Eduardo Bujaidar.

Local Jóvenes fueron raptados por un grupo criminal: Zamarripa

El empresario comentó que independientemente de su actividad comercial que les afecta mucho, no pueden seguir amaneciendo con ese tipo de noticias donde la delincuencia está acabando con los jóvenes.

“Lo que nos preocupa mucho es temas como el de Celaya donde nosotros como sector turismo le estamos pidiendo a la autoridad resultados pronto e importantes porque independientemente de nuestra actividad que nos afecta mucho, no podemos estar amaneciendo con este tipo de noticias donde nuestros jóvenes son asesinados, tenemos que buscar que esto ya no siga pasando en nuestro estado”, dijo.

Eduardo Bujaidar aseguró que la petición a las autoridades de los tres niveles de gobierno es que se pongan a trabajar en todas las ciudades y se vuelva a recobrar esa imagen de seguridad que había en Guanajuato.

“Si nos preguntas al sector turismo cuál es uno de los temas más importantes que tenemos que poner en la mesa con los candidatos y no solamente con ellos, sino con quienes nos están gobernando, es el tema de la seguridad, no queremos saber quién es el culpable, lo que nosotros queremos ver son resultados, no somos expertos en seguridad, lo que sí buscamos es que esa mala imagen no nos perjudique”, agregó.

En lo que respecta a León, el hotelero añadió que también la serie de asesinatos que impacta en los medios y redes sociales como el del activista Adolfo Enríquez Vanderkam afecta a la imagen de la ciudad.

Local Hay más implicados en asesinato de Vanderkam y vamos tras ellos: Zamarripa

Cuesta trabajo el FIG

Además reconoció que en esta edición del Festival Internacional del Globo (FIG) les costó un poco de trabajo aunque al final tuvieron resultados positivos.

“Al principio, como tu sabes, tenemos muchas expectativas en el evento, empezó un poco flojo, pero el viernes y el sábado llegamos al 100% en la ocupación, nos costó más trabajo el domingo”, dijo.