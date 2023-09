INM debe vigilar a fondo ruta de migrantes que van hacia Estados Unidos

Guanajuato, Gto. – Ante el riesgo que representa que algunos migrantes que transitan por el territorio mexicano pudieran formar parte de la delincuencia organizada o a que sean forzados a ello, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta externó que el gobierno federal debe hacer, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), acciones para evitar que no sucedan tragedias y revisar a quienes ingresan al país porque es un tema de seguridad nacional.

Te recomendamos: Piden migrantes rutas seguras para pasar por México

En entrevista para la OEM, el legislador dijo que este fenómeno migratorio se amplía a todo el orbe y actualmente en Irapuato miles de personas se vieron varadas por la suspensión temporal del servicio de trenes.

Pide el diputado Víctor Zanella Huerta que el gobierno federal controle el flujo migratorio.

“Este es un fenómeno global, vemos estas migraciones que anteriormente era puro Centroamérica y ahora vemos que muchos países de Sudamérica están huyendo de la dictadura y de la hambruna que hay en Venezuela, que están exiliándose en busca de mejores oportunidades”, señaló.

Dijo que hay movimientos muy importantes en África y que hay migraciones hacia nuestro continente, otros se ven que llegan en barcas en Europa y en el caso de México, de trenes de personas que buscan una mejor calidad de vida.

Zanella Huerta manifestó que el gobierno federal debe hacer dentro de sus competencias legales, a través del INM, primero para evitar que se pierda la vida de seres humanos como se ha visto.

Local “Autoridades mexicanas nos piden cuota para seguir en el tren”: migrante venezolano

“El gobierno federal es el que tiene las posibilidades en sus competencias legales desde su frontera sur, de revisar quiénes están ingresando a nuestro país, cómo están ingresando, las rutas que están tomando, dónde se están estableciendo y hacia dónde están llegando como un punto final en ese tránsito, si van solamente de tránsito o se están quedando a vivir en nuestro país”, aseveró.

Enseguida recalcó que lo anterior es muy importante “por un tema de seguridad nacional, conocer qué es lo que está pasando y que naturalmente la gente de Irapuato consciente estamos de que se ocupa un involucramiento real y serio del gobierno federal para atender este fenómeno migratorio”.

Consideró que las autoridades municipales hacen su esfuerzo, la sociedad civil siempre ha sido muy generosa porque se ve lo que está pasando, pero es imperante que el gobierno federal haga algo, porque es la integridad de los ciudadanos mexicanos, pero también aquél que está en este proceso migratorio para que tenga las condiciones de seguridad para que puedan hacer un tránsito seguro hacia el lugar de origen.

Hay riesgo que algunos migrantes se integren a la delincuencia organizada del país.

“La reflexión de fondo es lo que se está dejando de hacer en muchos países que está obligando a la población a huir y que vemos naturalmente que el socialismo, que estas cosas de izquierda, de ahí viene la gran mayoría de las poblaciones y vemos que eso está llevando a la pobreza, a la hambruna”, sostuvo.

El legislador local insistió que se debe saber quiénes ingresan al país, para conocer si tienen algún antecedente o que no tengan alguna cuenta pendiente en sus países de origen, que no ponga en riesgo a los mexicanos y, en segundo lugar, que no sean presa del crimen organizado y que ponga en propio riesgo la vida de ellos.

Aceptó que difícilmente un gobierno municipal va a poder con tres mil a cuatro mil personas que llegan de un día a otros; “insisto que éste es un tema desde las fronteras, debemos de tener un control y eso depende exclusivamente del gobierno federal, tanto en los puertos, aeropuertos y en nuestras fronteras del país”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Finalmente manifestó que “se deben hacer migraciones ordenadas, respetando la ley y las costumbres de la población local para que los valores que se viven en cada país, en nuestras religiones y culturas se tienen que respetar y no se tienen que imponer nuevas tendencias”.