Inicia la construcción de una nueva ciclovía en el bulevar González Bocanegra

La realización de una nueva ciclovía en el bulevar González Bocanegra, se suma a los 216 kilómetros que tiene la ciudad para todos los ciclistas, este arranque de construcción también conectará las ciclovías existentes del bulevar Juan José Torres Landa con la que se encuentra en Paseo de Jerez.

A 86 días de la nueva administración, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez en compañía del director de Obra Pública, Israel Martínez Martínez dieron el banderazo oficial para el arranque de obra de la nueva ciclovía del bulevar González Bocanegra, misma que será la primera que hará una interconexión entre vialidades existentes.

“Estamos convencidos que necesitamos ofrecerle a todos los leoneses una manera segura de poderse mover, es decir, no podemos hacer las calles más grandes porque eso conllevaría a que los vehículos fueran más y más, de tal manera que se verían saturadas las vialidades, por esa razón estamos construyendo nuevas ciclovías para que todos podamos transitar de manera muy segura y sobretodo confortable, porque aparte de utilizar la ciclovía no solamente se aminora la carga vehicular, puesto que también ayuda a no contaminar dentro de la ciudad”, mencionó Israel Martínez durante el evento.

Además, el director de Obra Pública aseguró que actualmente el municipio de León cuenta con 216 kilómetros de ciclovía, lo que posiciona a la ciudad en uno de los primeros lugares de las ciudades con mayor cantidad de ciclovías en todo el país.

“Tenemos tres premisas, con las cuales estaremos proyectando estas vialidades, la primera es que realizaremos interconexión entre las vialidades para ciclistas, la segunda es que se ejecutarán y proyectarán en base a la normativa, en todo momento respetar y sobre todo ponernos en los zapatos o en este caso en los pedales de los ciclistas y por último en todo momento estaremos manejando diferentes dispositivos dentro de la ciclovía para hacerla más segura”, agregó Martínez Martínez.

En esta obra ubicada en el bulevar González Bocanegra se estará cambiando el pavimento, mismo que ya se encontraba dañado, para asegurar a los ciclistas una zona de rodamiento mucho más confortable, así mismo se delimitará un carril por medio de boyas y señalamiento vial, para que los usuarios de esta vía tengan la seguridad de transitar por la misma.

Dicha obra cuenta con una duración de tres meses e inició en el mes de diciembre del 2021, por lo que se estima que esté concluida a finales de febrero, la cual estará a cargo de la constructora Urbanizadora del Centro.

“Una de las cosas que nos comprometimos e s tener mayor movilidad, y tenemos que seguir mejorando siempre habrá áreas de oportunidad, es el derecho que tenemos de movernos de un punto a otro, incrementaremos los kilómetros, pero de una manera estratégica, para eso necesitamos que el usuario, que es el único que nos puede decir donde enfocarnos, eso nos ayuda mucho a tomar las medidas necesarias”, mencionó Alejandra Gutiérrez.

Además, aseguró que el compromiso dentro de su administración es llegar a los 300 kilómetros estratégicos de ciclovía, a manera de ejemplo y para medir la magnitud de estos kilómetros, la alcaldesa mencionó que es un tramo similar a ir de León a Dolores Hidalgo.

“Tenemos zonas donde la gente se mueve en bicicleta y no contamina, hay más de 700 mil vehículos en la ciudad, así que tenemos que apostarle a vehículos sustentables que no contaminen”, finalizó Alejandra Gutiérrez.