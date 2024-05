Infractores viales riegan árboles para pagar sus multas

León, Gto.- Los leoneses a través de la página web https://sinfilas.leon.gob.mx/ ya pueden consultar si cuentan con alguna infracción con sólo escribir su número de placa. Este sábado, el presidente municipal interino, Jorge Daniel Jiménez Lona, acompañó a los infractores viales con el regado de árboles en Punta del Este y Camino a Alfaro y destacó la importancia de esta iniciativa para contribuir al cuidado del medio ambiente y lograr que los árboles sobrevivan.

“Queremos hacer conciencia y trabajar en equipo con ustedes, requerimos el apoyo de los ciudadanos. Queremos hacerlo muy fácil para que no paguen para que no gasten, la ciudad requiere muchos brazos”, manifestó el alcalde.

Una de las ventajas es que con el regado de árboles fue que en menos de dos horas quedó pagada su infracción, a diferencia de otros servicios comunitarios que es de cinco horas.

Este servicio comunitario es debido a que ocurren a una falta vial los conductores de vehículo y no respetan los límites de las velocidades como es el caso de Ana Paula Orozco, de 26 años quien fue una de las 45 personas que este sábado acudieron a regar árboles a cubetazos para condonar su infracción.

“Creo que es un tema de que nos falta educación, estar respetando los límites para no ser multados, entonces están muy tristes los accidentes viales, por eso sí los invito a respetar los límites de velocidad”, mencionó la joven.

“Se me hizo muy padre esto, yo la verdad sí quería hacer algo que hiciera un poco de cambio, y esto se me hace una ayuda muy padre”, agregó.

En cambio, Sergio Ponce señaló que lleva 6 infracciones por fotomulta debido a que por descuido, iba a mayor velocidad que la permitida, ahora cuida muy bien cómo maneja para así evitar otra infracción o cualquier tipo de percance.

“Soy una persona que trabaja los temas ambientales, no sabía que existía esta modalidad, me propusieron venir a las 6:45 de la mañana para tener una actividad de riego y con mucho gusto me sumé”, dijo.

Finalmente, Jiménez Lona, estuvo colaborando con los infractores viales e informó que los ciudadanos ya pueden consultar si cuentan con alguna infracción en la página web antes mencionada, también aparece la opción de elegir el servicio comunitario que desean realizar.