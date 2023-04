Infraccionan a 30 locatarios de Zona Piel por sacar su mercancía a las banquetas

León, Gto.- El director de Fiscalización y Control de León, Mario Maciel García, dijo que tras los llamados reiterados para que los locatarios de la Zona Piel ya no sacaran sus mercancías como bolsas, chamarras y calzado a las banquetas han realizado un total de 30 infracciones.

Esto tras los operativos que arrancó el municipio de León en la zona comercial con sus diferentes dependencias donde Comercio y Consumo se encarga del ambulantaje y Fiscalización de los comerciantes establecidos.

“¿Qué tiene que ver Fiscalización con esto? Que ya pasamos de la etapa en la que estábamos entregando avisos, incluso un aviso y dos avisos, al momento si no estoy equivocado hemos aplicado alrededor de 30 sanciones, estas sanciones no es sinónimo de permiso porque luego dicen ‘ya me multaste, pues ya no me meto, ya me quedo en la banqueta’ y nosotros no queremos provocar eso, queremos que haya respeto a las normas y hemos encontrado muy buena respuesta de los establecidos”, dijo.

Explicó que las multas van desde las 5 hasta las 100 umas (cada una del valor de 103.74 pesos) y que si bien la finalidad no es seguir aplicando más, si es evitar que se sigan realizando este tipo de prácticas.

Además añadió que los trabajos se están realizando en las 17 manzanas que rodean el Malecón del Río y calle La Luz aunque hay calles específicas donde hay más reincidencia.

“El motivo es porque están indebidamente ocupando banqueta o arroyo vehicular sin autorización, mucha gente va y cree que al acudir a Fiscalización se les va a otorgar un permiso para que ocupen la vía pública un establecido, el reglamento no, no lo permite.. tenemos la Españita, la Taxco, la Guadalajara (donde hay mayor reincidencia)”, agregó.

Dijo que en lo que refiere al bulevar Hilario Medina ya tienen la vialidad limpia pese hay establecimientos en la zona que siguen reincidiendo pero se seguirá trabajando en ello.

Enfatizó que ellos no tienen ninguna interacción con los vendedores ambulantes ya que ha habido algunas denuncias contra los elementos de Fiscalización, pues ellos sólo se encargan de los negocios que cuentan con un local establecido.