Incrementará IMSS 60 camas ante incremento de contagios 

León, Guanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato incrementará hasta 60 camas ante el incremento constante y sostenido de contagios.

“Continuar otorgando servicios a pacientes afectados por Covid-19 es la prioridad para el Instituto. Por ello estamos en constante análisis de la situación para realizar las adecuaciones necesarias para garantizar la atención”, dijo el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, representante del IMSS en Guanajuato.

Agregó que se están adaptando las instalaciones del Centro de Seguridad Social del Instituto ubicadas a un costado de la Oficina de Representación en la ciudad de León, con lo que se busca incrementar el número de camas entre 50 y 60 espacios.

Aclaró que éstos lugares estarán destinados para pacientes Covid-19, quienes serán identificados de forma muy específica, bajo estrictos protocolos de atención, y que ya sólo requieran vigilancia de 24 a 48 horas antes de ser dados de alta.

Hernández Carrillo expresó que esto permitirá tener más rápido lugares disponibles para pacientes en estado crítico, para lo cual se está trabajando en la instalación de camas con toma de oxígeno. Resaltó que esta misma dinámica se podría trabajar en la Unidad de Medicina Familiar No. 57 de Irapuato, para ganar más espacios disponibles.

Comentó que con tal reconversión se busca liberar lugares en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 21 y en el Hospital General Regional (HGR) No. 58, así como de la Unidad Médica de Alta Especialidad T1 (UMAE No 1).

Adicionalmente, indicó, las autoridades de Nivel Central del IMSS dotaron de 120 nuevas plazas para contratación de diferentes categorías para apoyo en la emergencia sanitaria.